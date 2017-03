El 'azulito' voló

1

Las autoridades estatales no dan una en cuanto a seguridad se refiere. Resulta que el hijo de El Azul, Juan José Esparragoza, se fugó del penal de Culiacán sin hacer un hoyo ni disparar un tiro. Otro caso más de corrupción en los penales, que tiene consecuencias graves para la imagen de México. Se esperaba más del gobernador Quirino Ordaz, que ganó bien su elección, pero por lo visto no puede ni con el azulito.



PRI y Morena, de la mano en Veracruz



Luego de que el Congreso de Veracruz rechazó reestructurar la deuda generada por el gobierno de Javier Duarte, la senadora panista por Veracruz, María del Rosario Guzmán, comentó que la negativa de los diputados locales del PRI y Morena daña las finanzas del estado. Dijo que se estudia la posibilidad de emprender procesos legales para fincar responsabilidades a los diputados locales que votaron en contra. ¿Quién los viera? Priistas y morenos, de la mano en Veracruz.



Coordinador del PRD, después del puente



Desde la dirigencia nacional del PRD se espera destrabar el conflicto por la coordinación parlamentaria en el Senado, el próximo martes. El asunto más bien es una carrera de resistencia entre Alejandra Barrales y Dolores Padierna, por un lado, y Miguel Barbosa y Raúl Morón, por el otro. Todos, a la espera de que la Cámara alta incline la balanza. Por ello, las negociaciones de ambos polos continúan con los integrantes de la bancada y con el propio Senado. Barrales y Padierna insisten en que esta decisión sólo recae en los miembros del partido, lo que excluye a los senadores que ya no forman parte de sus filas.



AMLO provocó molestias



Los comentarios de AMLO en su reciente gira por Estados Unidos, donde responsabilizó al Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tienen muy molestos a senadores. Los dichos se dan en medio del debate en el Congreso sobre la Ley de Seguridad Interior. Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, pidió ser muy cuidadosos con estas afirmaciones, principalmente por el esfuerzo que realiza la institución en tareas de combate al crimen organizado.



Un embajador con buen gusto



El embajador británico en México, Duncan Taylor, se escapará un momento de la sede diplomática para disfrutar de una obra teatral. Si bien México no se compara con Inglaterra en los dramas escénicos, la puesta en escena de 3 días en mayo, que refleja momentos clave de la historia británica, sí atrae al embajador para salir este fin de semana y olvidar que sufrió un robo en la Ciudad de México, a finales de febrero.



Un paso adelante



Aunque por mucho tiempo ignorados, los mexicanos deportados de manera involuntaria tuvieron ayer una buena noticia: ya que se aprobó la iniciativa preferente para apoyarlos a continuar sus estudios. El primero en celebrar la noticia fue el secretario Aurelio Nuño. En redes sociales, dijo que esto ayudará a cambiar la vida de estos connacionales. Un paso adelante… entre los muchos que faltan.



