El anumerismo cotidiano

Muchas veces en nuestra vida diaria cometemos errores en la interpretación de los números y las probabilidades que nos llevan a conclusiones equivocadas sobre el fenómeno que estamos analizando.



Se trata de errores en el manejo de porcentajes, proporciones, lectura de los resultados de las encuestas, etc. Para este tipo de errores, el matemático John Allen Paulos acuñó el término anumerismo (innumeracy en inglés) en su libro El Hombre Anumérico, que hasta 2014 iba ya en su novena edición.



Este tipo de errores son muy frecuentes en entrevistas, comparecencias y debates, por la naturaleza de estos eventos, pero tratándose de campañas políticas, discursos oficiales, notas de prensa, etc., muchas veces no se trata de analfabetismo numérico sino el deseo de posicionar un argumento más allá de lo que dicen los números. Sea del primer tipo, un error involuntario, o del segundo, un error consciente, considero que ayudaría a la cultura estadística el difundirlos, aunque, en el caso de que se quiera manipular a la opinión pública, resulta obligado hacerlo.



Recordé este concepto por un tuit de Isaac Katz a propósito de otro de Joaquín López Dóriga. El tuit de Isaac decía: ‘¿En serio disminuyó 300 por ciento? Yo que pensaba que la reducción porcentual máxima era de 100%’; y el de Joaquín: ‘Robo a pasajeros del metro disminuye 300 por ciento en cinco meses’ y en su página: ‘La Procuraduría de Justicia capitalina señaló que pasó de 9.8 casos en junio a 2.3 en noviembre, lo que representa una baja de casi 300 por ciento en los últimos cinco meses’.



El primer error (en la página) es que no se aclara la periodicidad, es de decir, 9.8 casos cada cuándo, ¿diario? ¿semanal? ¿quincenal?. El segundo error es el ya mencionado por Isaac. Al utilizar el buscador de Google, encontré que así se había manejado la nota por casi todos los medios que traían la noticia, lo que me llevó a la fuente: la Procuraduría General de Justicia de la CDMX. Su nota decía: ‘El robo a pasajero al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con y sin violencia, pasó de 9.8 delitos por día en julio pasado, a 2.3 en noviembre, lo que representa una baja de casi 300 por ciento en los últimos cinco meses’. De los que publicaron la nota, solo Milenio corrigió a la fuente: ‘De julio a noviembre de este año, el robo a pasajeros con o sin violencia al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro se redujo 76.5 por ciento, al pasar de 9.8 a 2.3 delitos por día’.



Dado que las propias cifras reflejan una disminución muy importante, concluyo que en este caso se trata de un error involuntario de la fuente y una lectura acrítica de muchos medios.



El anumerismo puede extenderse al manejo de las estadísticas oficiales, como el caso reseñado en esta columna relativo a la interpretación de las estadísticas de turismo cuando se cambió el diseño de la encuesta por parte del Banco de México.



El 2018 será un año de campañas electorales y una oportunidad para aprender de los anumerismos de los políticos, los candidatos y sus equipos de trabajo, sean involuntarios o no. Vale la pena difundirlos.

* El autor es profesor asociado del CIDE.



Twitter: @EduardoSojoGA



