Ejemplos para implementar gobierno abierto

El descontento en nuestro país con la democracia, y con la política en general, se debe a que la población no percibe que las políticas públicas mejoren su vida cotidiana y a los constantes escándalos de corrupción. Para remontarlo es necesario permitir a la población controlar la forma como se ejerce el poder y participar en la elaboración de políticas públicas que atiendan los problemas que enfrentan de manera cotidiana.



En los últimos años, integrantes del poder legislativo, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos han impulsado marcos normativos para avanzar y consolidar la transparencia y el gobierno abierto en nuestro país, e involucrar a la población, más allá de las elecciones, en el ejercicio del poder.



México tiene uno de los marcos normativos de transparencia más avanzados en el mundo. La Ley General de Transparencia (LGT) encabeza el Ranking Global del Derecho a la Información del Center for Law and Democracy porque se elaboró de la mano con organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia y prevé la creación de una política pública integral, ordenada y articulada, con una visión nacional que haga de la información pública el insumo utilizado por todos los mexicanos para mejorar su vida cotidiana. Para esto dispone la creación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y mecanismos que impulsan la transparencia proactiva y el gobierno abierto.



Hoy el desafío es implementar esta Ley y en particular el artículo 59 de la LGT que se refiere a gobierno abierto. En este sentido el INAI ha propuesto al SNT una serie de instrumentos de política pública para cristalizar el espíritu de este artículo en la práctica.



En este sentido destacan: una estrategia institucional con visión al 2030 y en sintonía con los Objetivos del Desarrollo Sustentable de la ONU, un Modelo de Gobierno Abierto, los Lineamientos para la publicación de información de interés público y de políticas de transparencia proactiva e impulsado los ejercicios locales de gobierno abierto en 26 estados. Además, para conocer cómo están las instituciones del Estado mexicano en gobierno abierto, el INAI y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) desarrollamos la Métrica de Gobierno Abierto, una radiografía exhaustiva de la transparencia y mecanismos de apertura institucional única en su tipo a nivel internacional.

Ahora, el INAI, en colaboración con El Colegio de México, elaboró un Banco de Prácticas para la Apertura Institucional que incluye 63 experiencias internacionales exitosas de gobierno abierto de 22 países en los cinco continentes (1).



Están agrupadas bajo cuatro rubros: datos abiertos, mejora de servicios públicos, rendición de cuentas y esquemas de gobernanza. Los temas de las iniciativas son: seguridad pública, comunicación con legisladores, reparación de espacios públicos, salud y otros.



El objetivo de este banco es mostrar que, a pesar de las posibles complejidades, gobierno abierto se está implementando para resolver diversos problemas que aquejan a la población en el mundo incluyendo a múltiples actores y dando resultados concretos.



Las fichas que integran el banco ponen énfasis en destacar los factores que permitieron el éxito en la resolución de un problema público con el objeto de que las instituciones valoren la posibilidad de replicar las buenas prácticas y así adoptar compromisos específicos en los planes de acción de gobierno abierto que están en curso.



Incluso podría darse el intercambio de experiencias con las autoridades extranjeras que crearon las prácticas, contribuyendo también al fortalecimiento de redes internacionales.



De esta manera, el Banco puede ser un estímulo e inspirar un movimiento por el gobierno abierto que pugne por mejorar nuestras comunidades, pues los problemas que enfrentamos en la vida cotidiana pueden ser similares y, con ajustes, las soluciones podrían ser compartidas.



En México también hay creatividad e innovación y el INAI reconocerá las experiencias nacionales, por lo que lanzamos una convocatoria para identificar y reconocer los mejores proyectos impulsados en los ejercicios locales que ya mencioné.



Más ejemplos nos motivan a aprender más, nos inspiran a llevar adelante el gobierno abierto a más rincones del país y hacer realidad el ideal plasmado en la Ley: hacer de México un Estado abierto que permita restaurar la confianza en nuestra democracia y nuestros gobiernos.



1 http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Banco-de-practicas-para-la-apertura-institucional.aspx



*Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia.



