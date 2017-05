Edomex: no es la economía, es la seguridad

1

¿Cuál es el problema más grave que aqueja al Estado de México y que quizá sea uno de los factores que más incidirán en las tendencias electorales de la entidad?



¿Será acaso la economía?



Veamos.



El indicador económico oficial más actualizado es el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal que publica el Inegi.



De acuerdo con él, el crecimiento promedio de la economía en el Edomex fue de 2.3 por ciento en promedio entre 2012 y 2016.



¿Cómo se compara esta cifra con el promedio nacional?



Se encuentra ligeramente por abajo. La media nacional, calculada a través del PIB, fue de 2.5 por ciento.



A pesar de la complejidad económica de la entidad, su dinámica está en buena medida asociada al Área Metropolitana de la Ciudad de México, de la que representa la mayor parte.



Sin embargo, el desempeño de este mismo índice en la Ciudad de México resulta ligeramente superior, al llegar a 2.6 por ciento en promedio.



En la Ciudad de México la tasa promedio del año pasado fue de 4.1 por ciento, muy por arriba del promedio nacional, mientras que en el Estado de México la tasa fue de 3.5 por ciento, debajo de su vecino.



Sin embargo, la entidad más poblada del país no tuvo el mismo éxito en la creación de empleo formal.



A nivel nacional, entre abril de 2012 y el mismo mes de este año, la tasa de crecimiento del empleo fue de 3.8 por ciento. En contraste, en el Estado de México el ritmo de crecimiento promedio fue de 2.9 por ciento.



Y en los últimos doce meses, el empleo formal creció a un ritmo de 4.3 por ciento a escala nacional, mientras que en el Estado de México lo hizo a una tasa de 3.2 por ciento.



Sin embargo, durante el último año, de acuerdo con los datos de Coneval, la entidad fue más exitosa que el promedio nacional en reducción de la tendencia laboral de la pobreza, pues ésta cayó 7.9 por ciento, mientras que en las cifras del país completo la caída fue de 6.6 por ciento.



Como se ve, el cuadro de la economía estatal en el Edomex es complejo pero no pareciera el peor de todos los males.



Pese a la dinámica de las variables económicas del Estado de México, persiste un atraso respecto al nivel absoluto de ingresos en la Ciudad de México.



En la capital, el PIB per cápita (al año 2015, el dato más reciente) es de 321 mil 400 pesos anuales, mientras que en el Estado de México la cifra es de 166 mil 260 pesos, es decir, apenas poco más de la mitad de lo que hay en la capital.



Pese a ello, el Edomex no está a la cola. Hay entidades que están más atrasadas respecto a la media nacional.



La respuesta es que la mayor parte de los estudios de opinión colocan a la seguridad como el problema número uno de la entidad.



En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, el Estado de México aparece en penúltimo lugar nacional en cuanto a la sensación de seguridad de sus ciudadanos, sólo detrás de Tabasco.



El otro resultado dramático que habla del peso que este problema tiene es el hecho de que Ecatepec, el municipio más poblado del estado, se percibió apenas en marzo de este año como el más inseguro en las áreas urbanas del país, de acuerdo con el Inegi.



No hay que buscarle más: el tema es la inseguridad.



