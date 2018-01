¿Dudas acerca de destinar dinero a tu educación?

1

Cuando averiguas los costos de una maestría o de un diplomado en una universidad privada es fácil dudar sobre la rentabilidad de mantener un proceso de preparación, porque no hay garantía de que el esfuerzo en tiempo y dinero conduzca a una mayor empleabilidad o a ingresos altos.



Habría que pensar en diferentes valoraciones.



1.- Una visión es la de Steve Jobs, presentada en una graduación en Stanford y basada en su vida, pues dejó inconclusa la universidad y llegó a ser inmensamente rico, exitoso e influyó en forma notable en la sociedad. De hecho, lo puedes encontrar en Youtube con facilidad.

Habla de que al final los “puntos se conectan”, debemos confiar en el instinto, la vida o el Karma para determinar las decisiones. En este sentido, sólo se trata de elegir la preparación y tarde o temprano será útil.



Yo añadiría que esto fallará si dejas de imprimir dos ingredientes fundamentales en el desarrollo de Jobs: la pasión por lo que se hace y un trabajo incansable.



2.- Otra perspectiva es ver el crecimiento académico como una inversión con su rendimiento y sus riesgos. Es decir, existe la posibilidad de que sea muy productiva y genere un provecho monetario, pero también que sea inútil.



Siempre habrá ambas alternativas, por lo que podrías optar por buscar la diversificación en términos de destinar un presupuesto para estudiar y mantener una capacitación permanente, de tal manera que algunas mostrarán mayor ganancia, pero con el tiempo se dará un beneficio neto.



Resulta difícil saber a ciencia cierta si un curso en particular será monetizado; incluso la aportación podría ser tan marginal que bien dudarás si valió la pena bajo una óptica meramente financiera.



3.- Un panorama amplio nos permite concluir que si lo aprendido es algo que nos gusta, el “rendimiento” va más allá del dinero; los economistas lo llaman “ingreso no pecuniario”.



Este enfoque de ver la educación se parece a la de Steve Jobs, pero con la salvedad de que ni siquiera esperas “conectar los puntos”, simplemente disfrutas el aprendizaje que tal vez llegues a incorporar a tu vida de trabajo, pero si no es así lo gozas como si fueran una vacaciones en una playa paradisiaca.



Considero que la preparación, desde un sofisticado doctorado, leer un libro o hasta la que podemos obtener en videos de Youtube, es una de las mejores opciones para crecer, porque el aprendizaje nos abrirá nuevas puertas, accesos valiosos para alcanzar las metas y elevar el bienestar.

