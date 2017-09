¿Dosis bajas de sustancias químicas afectan tu salud?

1

La Toxicología es el estudio de la naturaleza, efectos y detección de sustancias dañinas que dañan el organismo, tomadas internamente o aplicadas externamente. Suelen ser peligrosas para la salud o causar la muerte.



Paracelso (1493-1541) destacó como médico en la preparación de sustancias medicinales a partir de compuestos químicos puros. Su fama la adquirió por su frase: “la dosis hace el veneno”. Esta frase representa el pilar de la Toxicología tradicional: “Se creía que esencialmente las sustancias químicas eran peligrosas solamente si la dosis aplicadas eran altas.” Sin embargo, es creciente la evidencia de que inclusive cantidades pequeñas de ciertas sustancias químicas peligrosas pueden interferir potencialmente en el cuerpo, aún con dosis bajas. The U.S. Environmental Protection Agency (EPA), solicitó a un Comité de científicos estudiar estos hechos al detalle: “¿Cómo se pueden identificar cuando las sustancias químicas afectan aún en pequeñas dosis? ¿Cómo se puede actuar con esta información para proteger la salud de los humanos?”



Después de varios años de trabajo el reporte del Comité de científicos fue publicado por la National Academy of Sciences en julio pasado. Provee a la EPA de las estrategias para identificar y analizar los datos acerca de las bajas dosis de sustancias químicas y sus efectos nocivos en la salud.



¿Qué es exactamente una dosis pequeña o baja? El Comité la define como: “una exposición externa o interna que cae dentro del rango estimado de ocurrencias en los humanos y que involucra cualquier nivel de exposición a sustancias químicas que nos encontramos en nuestra vida diaria, efectos que hasta ahora ignorábamos y/o despreciábamos”.



Tales efectos adversos definidos por el Comité puede incluir “cualquier sustancia que afecte la capacidad funcional de una persona o su habilidad para manejarla o hacerla más susceptible a tales exposiciones”.



O sea, que medicamentos usados desde hace más de 40 años y considerados no dañosos por sus pequeñas dosis de químicos, ahora son encontrados extremadamente peligrosos para su consumo humano por su estrecha relación con la salud hormonal y reproductiva de los hombres, como el “diethylhexyl phthalate” que daña la reproducción en los humanos, así como el “polybrominated diphenyl ethers”.



Convérsalo con tu médico para aplicar en medicamentos delicados pruebas toxicológicas para encontrar sustancias químicas que hasta hace poco eran totalmente aceptadas por la comunidad científica.

Fuente:

Twitter: @SalvadorGLignan



