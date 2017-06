¿Dos credenciales secretario?

1

La ley electoral señala que nadie debe poseer más de una credencial de elector. Sin embargo, el Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, no pudo ejercer su derecho al voto porque su credencial de elector estaba vencida. Todo hubiera quedado ahí pero después dijo que la otra la tenía en la casa y que la iría a buscar. “No aparezco en la Lista Nominal, si tengo otra credencia también, pero sí yo tendría que estar que estar en la lista nominal. No sé qué haya pasado, ahorita voy a buscar mi otra credencial y ver dónde estoy”, señaló desconcertado. ¿Habrá sabido de qué hablaba?



La maestra



Aunque con palabras aseguraba que la victoria era suya, su mirada, su actitud no eran las de una triunfadora. A Delfina no se le vio segura. Esto lo confirmó el senador Barbosa al señalar que “la moda ahora es que todas las elecciones terminen en los tribunales”. Ya veremos si esto se confirma y entonces el ganador saldrá de la mesa y no de las urnas”, dijo el neomorenista.



Ahora sí ganamos, ahora no



Desde las 6:35 de la tarde, los priistas en el Estado de México se dijeron los grandes ganadores de la contienda por la gubernatura. “Hoy ganaron las propuestas, las ideas y la razón”, decía el tuit de esas horas. Pero de repente, 25 minutos después el texto había sido borrado. A las 18:45 el candidato salía a dar conferencia y de nuevo el discurso era de ganadores absolutos. Y a las 19:28 de nuevo los tuits de haber ganado en los números.



Incertidumbre en Coahuila



En Coahuila, el Instituto Electoral se tomó todo con calma, empezando por la instalación y la apertura de las casillas. El problema fue que al cierre de la jornada electoral, los candidatos del PRI, Miguel Riquelme, y del PAN, Guillermo Anaya, se decían ganadores de la contienda, mientras que el PREP tardó dos horas en empezar a contabilizar las casillas, por lo que la demora en la emisión de resultados iba lenta en la entidad.



La diferencia de ser gobernador



Hace un año no confiaba en el OPLE, pero este año todo cambió. Dice el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes que por primera vez el estado no intervino en algún sentido en las elecciones y que el órgano electoral actúa con absoluta libertad. “Mañana será un día distinto, mañana amanecerá con un sol que brillará diferente... recuerden, hace un año se logró la transición democrática”, aseguró luego emitir su voto.



Un guiño contra Venezuela



Durante un mensaje nocturno, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, aseguró que los priistas lograron detener al populismo. Y de forma alusiva a Andrés Manuel López Obrador, comentó: “México no merece ser Venezuela”. “Juntos detuvimos el avance del populismo autoritario en el Estado de México y juntos lo volveremos a hacer con éxito en el 2018”, dijo acompañado de Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del partido.



