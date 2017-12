¿Dónde se va a decidir la elección de 2018?

1

Una de las críticas que Andrés Manuel López Obrador ha lanzado a sus adversarios, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, es que no visitan los pueblos y por lo tanto no conocen el país.



¿En qué medida los ‘pueblos’ pesan en la demografía del país? Cada vez menos.



En 1990, todavía 28.7 por ciento vivía en localidades de menos de dos mil 500 habitantes. Hoy, ese porcentaje bajó a 22.2 por ciento.



Y, de hecho, 62.5 por ciento vive en localidades de más de 15 mil habitantes.



Por lo menos, en términos de su gente (que no territoriales) conocer muchos pueblos no implica necesariamente conocer más al país.



La realidad es que las elecciones federales, cada vez en mayor medida, se deciden por los resultados de las entidades en las que la lista nominal de electores es mayor.



Si se toman las primeras 10 entidades, se tiene aproximadamente 68 por ciento del total de electores en el país.



Y si se toman las primeras cinco, se tiene aproximadamente 47 por ciento del total.



Se trata del Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Puebla.



¿Qué ocurrió con los resultados de las últimas elecciones presidenciales en este grupo de entidades?



En el Estado de México ganaron el PRI y el Verde, por una diferencia de 627 mil votos contra López Obrador. En la Ciudad de México el triunfo fue de López Obrador, con una diferencia de un millón 310 mil votos frente a Peña. En Veracruz ganó el PAN, con una diferencia de apenas dos mil votos frente a Peña. En Jalisco el triunfo fue para el PRI, con una ventaja de 593 mil frente a AMLO, quien quedó hasta el tercer lugar. Y en Puebla el triunfo fue de AMLO, con una ventaja de 14 mil votos frente a Peña.



Si tomamos sólo este grupo de cinco entidades con el mayor padrón, la ventaja en 2012 fue para Peña, pero sólo con una diferencia de 62 mil votos respecto a AMLO.



En contraste, si consideramos las primeras diez entidades en cuanto a tamaño de la lista nominal (sumando Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Michoacán y Oaxaca), entonces la diferencia se abre a un millón 301 mil votos.



Destaca la ventaja que tuvo Peña en Guanajuato, de 632 mil votos sobre AMLO; en Chiapas, de 329 mil votos; y en Nuevo León, de 225 mil votos.



La estrategia de campaña de José Antonio Meade será probablemente tratar de afianzar su posición en entidades que claramente son favorables al PRI y reducir la desventaja en otras que seguramente van a votar por AMLO, como es la CDMX.



La de AMLO sería buscar ampliar la diferencia en la Ciudad de México, que es su mayor cantera de votos… aunque diga que le guste andar en los ‘pueblos’.



Y Ricardo Anaya tratará de obtener ventaja en entidades en las que el PAN o el PRD tienen fuerza, como Guanajuato, Puebla y Veracruz, entre las de padrón más grande.



Dice un viejo adagio que por naturaleza la política es local.



Los registros que nos ofrecen las encuestas son usualmente nacionales y a veces pierden el detalle fino de las disputas por los estados.



En las elecciones de 2018 va a ser indispensable para los candidatos operar a escala micro, y tratar de afianzar sus triunfos donde perciben potencial.



Hay quien está haciendo prospectiva de las campañas ahora. La realidad es que, en esta materia, cualquier visión es prematura. Sería como pretender anticipar el resultado de una final de futbol en el minuto cinco.



Los equipos ni siquiera han empezado a jugar. Falta mucho.

Twitter: @E_Q_



