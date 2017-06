Domingo electoral, cardiaco

1

Este domingo el llamado a las urnas es para más de 19 millones de votantes en los cuatro estados en disputa. En Edomex, Coahuila, Nayarit y Veracruz, se prevé la instalación de 34 mil 75 casillas. Es una elección grande e importante, de cara a la siguiente: la presidencial. Se podrán seguir los pormenores de la jornada a través de El Financiero-Bloomberg, que tendrá una cobertura en todos los puntos. A partir de las ocho de la mañana, información, análisis, enlaces en vivo, candidatos, partidos, votantes… y en todas las plataformas, desde la apertura de casillas y hasta el final de la jornada.



No hay campaña, pero sí Twitter



Aprovechando el hueco legal que tienen las redes sociales, los partidos arrancaron en los primeros segundos de este 1 de junio, la otra campaña: la de los bots. Con los hashtags #DelfinaNoTendrasMiVoto o los de #JosefinaGobernadora, comenzó la promoción de los votos a favor o en contra de los partidos, a través de ese resquicio legal que hay para redes sociales.



La Canciller sube de tono



La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, pasó del tuitazo al duelo, Ahora lanzó un reto a su homólogo mexicano, Luis Videgaray, “lo llamo a un debate público”. Aseguró que demostrará que Venezuela es una democracia, presentando las cifras de muertos, desaparecidos y pobres que hay en México. “Los números no mienten y no son números de Venezuela”, asegura. El pleito comenzó y ahora ya tiene un escenario: Cancún. A ver con qué cifras sale, pues mientras en México hay 19 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en Venezuela se rompe récord continental con más de 90 asesinatos dolosos por cien mil habitantes.



Barrales le apuesta a lo grande



Durante toda la semana ha sido un misterio a cuál de sus tres candidatos a la gubernatura va a acompañar Alejandra Barrales el próximo domingo. Si va a estar en Nayarit, donde van en alianza con el PAN y el PT. No se sabe si irá a Coahuila, donde hay escenario complejo, o en el Estado de México, donde el candidato ha sido la revelación. Según nos comentan, la presidenta perredista le tira a lo grande y al parecer se le podrá ver en Toluca.



Se concentrará Anaya en sede panista



El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, junto con los integrantes del CEN estará en la sede nacional del PAN desde las primeras horas del domingo para seguir paso a paso la jornada electoral, y festejar desde ahí los eventuales triunfos blanquiazules. Nos comentan que en el caso de los estados donde habrá gobernador, el más viable para desplazarse en caso de triunfo sería el Estado de México, sin embargo, la agenda aún está por definirse.



AMLO se frena por la veda



Andrés Manuel López Obrador se quedó con las ganas de responder el desplegado que publicó OHL en distintos periódicos de circulación nacional. La empresa rechaza que esté financiando campañas políticas, como lo denunció el líder de Morena. Pero eso sí, el tabasqueño advirtió que el próximo lunes dará puntual respuesta no sólo a esa compañía, sino a Enrique Peña Nieto, a Televisa y a Miguel Ángel Yunes. “No puedo por la veda electoral. Se las apunto y el lunes nos vemos”, señaló.



