Discriminación todos los días, a todas horas

Banquetas llenas de raíces, coladeras sin tapar, rotas, con basura, con alambres, se encuentran por todas las ciudades del país y se convierten en una carrera de obstáculos para las personas con discapacidad, que ni siquiera están contabilizadas.



Así es, de acuerdo con el INEGI, sabemos que la población con discapacidad en el país es de 5.7 millones, equivalente a 5.1 por ciento de la población total. Pero claro que en pleno siglo XXI, en nuestro país desconocemos qué tipo de discapacidad tienen esas personas.



El INEGI reporta que en México, el 58 por ciento de las personas con discapacidad tienen limitaciones para moverse y le siguen las discapacidades para ver, oír, trastornos mentales, del habla o de comunicación, así como las limitantes para el autocuidado personal.



Y si no sabemos eso, mucho menos cuántos perros de asistencia o perros guía hay en el país.



Silvia Lozada, directora de Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, señala que en México debe haber 10 perros de asistencia y 100 perros guía, que, por cierto, son los más difíciles de entrenar, porque tienen que apoyar en la calle y se convierten en los ojos de las personas.



La escuela que dirige ha adiestrado a 122 perros.



A pesar de que esta asociación lleva 22 años apoyando a personas que requieren perros guías, hasta ahora no hay una legislación específica sobre ello.



Es por ello que, diputados del PAN y PVEM, entre ellos Javier Herrera, presentaron una iniciativa que legisle la participación de estos canes, ya que los usuarios de perros guía o de asistencia médica permanecen soslayados, sin una ley que proteja los derechos de sus usuarios, establezcan sus obligaciones y responsabilidades, así como un sistema de sanciones para quienes incumplan la ley.



Pero, como señala Silvia Lozada, lo más importante es que la gente se concientice y apoye a quienes utilizan a estos extraordinarios perros, que requieren años para su capacitación y tienen un costo aproximado de 300 mil pesos.



La directora de la primera escuela de perros guía en América Latina comenta que no fueron tomados en cuenta para la elaboración de la legislación, pero que, sin duda, servirá mucho, sobre todo para lograr que los grandes empresarios y fundaciones apoyen a esta causa, que le cambia la vida a las personas con discapacidad, sobre todo a los ciegos.



De acuerdo con la Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, en 2017 hubo tres quejas por motivo de discapacidad; el derecho vulnerado es la accesibilidad de la persona con perro guía (dos en el servicio de taxi y uno en tienda de autoservicio) y en total hubo 10 quejas y reclamaciones por discriminación por motivo de discapacidad.



Sin duda hay gran falta de sensibilidad hacia la discapacidad, por eso, cuando le pregunto a Silvia Lozada si ha sufrido discriminación, responde, sin pensarlo y sin enojo: todos los días a todas horas.



MATRIMONIO ENTRE HOMBRE Y MUJER

Y hablando de discriminación, es increíble cómo cambia la actitud de la aspirante a una candidatura independiente Margarita Zavala cuando se entera de que dos mujeres que se le acercan son pareja.



En un video tomado el 12 de noviembre, y que circula en las redes, se ve a la aspirante presidencial, en principio muy amable, con dos mujeres que se le acercan, pero cuando le dicen que son familia, de inmediato se transforma la cara de Margarita, quien exige que dejen de grabar.



De acuerdo con versiones de una de las mujeres, lo único que les dijo sobre uniones del mismo sexo fue: “yo creo que el matrimonio es hombre y mujer, lo demás habrá que revisarlo”. Al parecer desconoce la resolución de la Suprema Corte sobre el tema.



