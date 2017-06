Desaire legislativo

1

Mientras entre partidos y candidatos van y vienen acusaciones por el proceso electoral del domingo, a los legisladores encargados de tratar el tema eso no parece inmutarlos. No basta con las decenas de denuncias ante la FEPADE que reclaman dinero irregular en las campañas, porque ayer, a la Comisión Especial para Combatir Uso de Recursos Públicos en Procesos Electorales, en San Lázaro, sólo asistieron 4 de 13 legisladores.



César Duarte se preocupa… por sus bienes



Mediante un grupo de abogados, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se comunicó con la Fiscalía del estado. No lo hizo para responder a la justicia. Solicitó al fiscal del estado que le entregue una copia del inventario de los bienes que le fueron asegurados. El exmandatario dijo que quiere saber si dejaron algo en sus viviendas, después de los cateos, el pasado mes de abril, ubicadas en Parral y Balleza.



Pleito en las urnas… y en los medios



Los candidatos a la gubernatura de Coahuila, el priista Miguel Ángel Riquelme, y Guillermo Anaya, del PAN, llevaron su pleito a la radio. En una emisora local, ambos contendientes se dieron tremendo agarrón en el micrófono. De nada sirvió la petición de la autoridad electoral que demandó cordura y que todos esperaran al conteo. Los trancazos verbales estuvieron de a peso, y el riesgo es que los candidatos trasladen su violencia verbal a pleitos callejeros.



Ulises Ramírez, otro responsable



En la búsqueda de responsables de la derrota panista en el Estado de México, militantes mexiquenses señalan al diputado Ulises Ramírez, quien controla la estructura del partido en la entidad, sobre todo en el llamado “corredor azul”, donde esta vez ganó Morena. Ulises Ramírez fue quien impugnó ante el Tribunal Electoral la nominación Josefina Vázquez Mota. Aunque se sumó e hizo presencia en uno que otro evento, la realidad –dicen–, es que no movió un dedo para promocionar a la candidata, desaprovechando el control y el dominio que aún tiene en la estructura partidista.



En la lupa, delegado de la V. Carranza



Por incurrir en un desacato a la orden de un juez, la Suprema Corte podría aprobar la propuesta de destituir al jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera. Ayer inició la discusión, y al perredista se le acusa de omisión de un laudo de 2014. La orden judicial exigía que el gobierno delegacional reintegrara a la educadora Gabriela Reyes Sánchez, y le reconociera su antigüedad.



Disputa por presidencia perredista



Nos cuentan al interior de las corrientes perredistas que, desde el segundo debate entre los candidatos al gobierno del Estado de México, los de ADN colocaron en la mesa a Juan Zepeda como su gallo para la presidencia nacional del partido. Pero lo que también nos adelantaron es que la Nueva Izquierda de los Chuchos, la IDN de los Bejaranos, y tribus más pequeñas no le dejarán el paso libre. La disputa ya arrancó, aseguran, y debe quedar resuelta en agosto.



