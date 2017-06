1

Desde que se instauró el Colegio Electoral en los Estados Unidos (décimosegunda enmienda a la Constitución), comenzó la polémica. Se han derramado ríos de tinta en estudios analizando si el sistema de voto indirecto es verdaderamente democrático. Los que argumentan a favor, aducen que los 538 votos del colegio electoral son representativos en proporción a la población y al número de congresistas que representa cada Estado.



Indican, además, que está diseñado para impedir que los grandes Estados acaben dominando la política del país. Es decir, busca el difícil equilibrio entre los intereses de los estados y las instituciones centrales. Los detractores razonan que no se puede hablar de un sistema verdaderamente democrático si el resultado no refleja la decisión de la mayoría.



La historia registra cinco ocasiones en que un candidato gana el voto popular, pero pierden por no alcanzar los votos suficientes en el Colegio Electoral. Estos cinco presidentes: John Quincy Adams, Rutherford B. Hayes , Benjamin Harrison , George W. Bush y Donald Trump , perdieron el voto popular y ganaron la elección. El número de votos electorales no cambia en el tiempo, siempre se requieren 270 para ganar. Sin embargo, el número de votantes es cada vez mayor.



De democracia podemos hablar largo y tendido. El paradigma de democracia no parece estar acuñado en ningún país, sigue siendo un ideal inalcanzable que se presta para muchas discusiones. Otro dato insólito.



En Estados Unidos se requiere presentar una identificación oficial para miles de transacciones: comprar medicamento, registrarse en un hotel, abrir una cuenta de banco, comprar bebidas alcohólicas o cigarros, aplicar para un trabajo, rentar una casa o un coche, adoptar una mascota, comprar un celular, visitar un casino y decenas más. Sin embargo, ¿adivinen para qué no se requiere presentar una identificación en 19 estados? ¡Para votar! Esto es un tema mucho más relevante y menos polémico que una reforma constitucional que se requeriría para cambiar el Colegio Electoral.



Los 19 estados que no requieren identificación para votar suman 231 votos del Colegio Electoral, es decir un 42%, incluyendo estados muy grandes como California, Nueva York, Illinois y Pennsylvania. ¿Por qué esto es relevante ahora? Republicanos y demócratas han dado múltiples declaraciones cuestionando los resultados de la elección.



Los republicanos alegan que los demócratas obtuvieron más votos porque recibieron el voto de muchos inmigrantes (a los que no se les requirió identificación para votar); los demócratas por su parte alegan que su elección no es legítima por la supuesta interferencia rusa. ¿Qué datos sí conocemos?



Del 100% de los votos que obtuvo la señora Clinton, el 77% provino de estados en los que no se requiere identificación, del 100% de los votos del Señor Trump, el 17% provino de estados en los que no se requiere identificación. ¿En qué quedamos? ¿Se podrá probar algo? En esto de las identificaciones también existe gran controversia. Los demócratas dicen que los republicanos quieren que todos se identifiquen porque saben que los pobres generalmente no tienen identificación y son demócratas. Por supuesto los republicanos lo niegan.



Lo más probable es que queden como meras rabietas entre contendientes políticos, ninguno de los dos podrá probarse nada, son posiciones exacerbadas en un ambiente de alta polarización y como bien dice el dicho, cuando los elefantes pelean, es la hierba la que sufre.



Opine usted: rogozinski@mitosymentadas.com



También te puede interesar:



Polarización galopante

¡¿México para los mexicanos?!

Robots en McDonald's