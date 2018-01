Deja Meade en suspenso a diputados

1

Aunque ya daban por hecho y hasta celebraron que en la plenaria de los diputados del PRI conversarían en privado con su aspirante presidencial, la oficina de la coordinación parlamentaria priista aclaró que “la agenda y el programa para este miércoles ya están listos, pero hasta el momento no está incluida ni confirmada la participación del precandidato Meade”. Trascendió entre algunas priistas que sí asistirá, pero que será sorpresa, porque si Anaya ya fue con senadores y también irá con diputados, ni modo que...



Graco…otro pleito



Un nuevo frente –sí, otro– se ha abierto contra el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Se trata ahora de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado, quienes interpondrán una controversia constitucional en contra de las reformas –enviadas por el mandatario y aprobadas por el Congreso– a la ley judicial del estado, con la que desaparece el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia para Adolescentes. “La tendencia nacional es el reforzamiento del Consejo de la Judicatura y no un retroceso, Morelos es el único estado que lo haría”, se quejó la magistrada Nadia Luz Lara Chávez.



PRI y PVEM no ceden en Chiapas



Aunque PRI y PVEM lograron registrar a tiempo su coalición junto con Panal para ir por la gubernatura de Chiapas, el conflicto por la candidatura no se ha resuelto, y mientras los verdes hacen marchas en la entidad, el priista Roberto Albores continúa su precampaña para ser el abanderado. Al respecto, el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa, rechazó que tengan un acuerdo y advirtió que la definición del candidato se puede dar hasta que concluyan las precampañas locales, el 11 de febrero.



Plenarias, con tinte electoral



Para no quedarse atrás en aquello de meterle tintes electorales a sus reuniones plenarias, el grupo parlamentario del bloque PT-Morena determinó tener como invitados especiales a tres de los integrantes del gabinete propuesto por AMLO en caso de ganar la elección presidencial. En el encuentro, que se inaugura y clausura hoy mismo, estarán presentes la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, propuesta para la Segob, y Héctor Vasconcelos, propuesto para la Cancillería. Para que no quede duda que estamos en época de elecciones.



Pide aplausos para Mancera



Alejandra Barrales, precandidata de PAN-PRD-MC al gobierno capitalino, pidió aplausos e hizo un reconocimiento público al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por actuar de manera responsable, eficaz y a tiempo, en el caso de Marco Antonio Sánchez. Dijo que muchos ya empezaban a darle otra dimensión y pidió ser cuidadosos de actos que “sólo buscan lucrar con estos impredecibles, de los que difícilmente alguien puede estar exento”.



Los saltos de Quezada



Hay políticos a los que los ideales se les diluyen. Es el caso de la experredista, exmorenista y ahora priista Leticia Quezada, quien en menos de un año ha pasado de partido en partido. La exdelegada de Magdalena Contreras ayer fue presentada por el PRI para sumarse al precandidato tricolor al gobierno capitalino, Mikel Arriola. Pero hace menos de un año apoyaba el de AMLO. Ante la pregunta del chapulineo, sólo dijo: “tenemos mucho entendimiento con este proyecto y nuestra historia de trabajo de más de 25 años no se puede borrar de un plumazo”. ¿Será?



También te puede interesar:

Anaya ya hace “campaña”

​Meade con Beltrones

El reto de PRI-Verde en Chiapas