De ladrones viejos y rateros nuevos en el ahorro y crédito popular

Famosos y admirados en su gremio (policía incluida), el prestigio de los ladrones viejos descansaba en su habilidad para robar discretamente a los ricos. El famoso documental “Los Ladrones Viejos/Leyendas del Artegio” (2007) de Everardo González, narra con impecable maestría el mundo de 5 famosos ladrones, descubriendo a los comunes (nosotros) no sólo las rejas y puertas de Lecumberri, sino también las narrativas de un mundo donde los ladrones son hombres de carne y hueso, con múltiples “artegios” o maneras de actuar, pero sorpresa! Con compromiso y ética. Ellos tienen ética, valores y claramente se diferencian: “somos ladrones, no rateros” dice “El Carrizos”. Quiénes son los rateros? Los Rateros son aquellos que roban a los pobres; un ladrón nunca lastima a una víctima en su casa ni deja a una familia desamparada. Entre los (5) extraordinarios relatos, sobresale el de “El Carrizos”, el Rey de los Zorreros, famoso por haber robado en la casa de dos Expresidentes, Echeverría y López Portillo. Su debilidad: entrar a robar a las casas, entre más cuidadas, mejor.



Robar en la casa de Echeverría lo hizo el ladrón más buscado en el país. Y a pesar de sus múltiples amigos y contactos de apoyo que le advirtieron para escapar, terminó en la cárcel. Hoy Los Ladrones Viejos son leyenda y sólo queda el Documental de Everardo González; el país y el mundo financiero se quedaron sólo con “rateros”. Los que si roban a los pobres, los que les dejan sin patrimonio, a los que no les importa la ética, ni los valores, y los pobres son carnada para hacerse de un patrimonio fácil y rápido: “El Arbolito”, “Cooperativas JOV”, Pirámides Morelia, Zacatecas y Veracruz; más reciente FICREA y COOFIA. Una red de rateros a la que “toco madera” esperamos no se una SMB rural, si la Comisión Nacional Bancaria cumple su tarea con profesionalismo y rapidez.



Cuál es la diferencia entre “El Carrizos” famoso bailarín de SWING y el Contador José Daniel Trejo Sotelo, Director de SMB RURAL, cuyo ingreso a duras penas le alcanzó para comprarse una casa en Lomas de Santa Fe? A diferencia de “El Carrizos” aficionado a los clubes de tenis, a vestir con distinción y a ser un consumado bailarín de Swing, al contador Trejo Sotelo le gusta imaginar que “su” nueva empresa lo convertirá en un banquero famoso, pero para ello piensa que el camino corto es no pagar impuestos, mentir a los accionistas, correr a los empleados eficientes que no le son leales, decidió comprar, cooptar, chantajear. Amenazar a empleados y manipular dirigentes campesinos.



Sólo que se le olvidó un detalle: antes de robar, hay que hacer negocio. Él decidió ir más rápido hacia el camino del éxito y para ello se necesitan amigos confiables, proveedores fáciles en venta de facturas sin contrato ni soportes, y en operaciones “de confianza”, que incluyen manejo de efectivo (pagos de 1.1 millón, 1.2 millones, 1.9 millones y más de 2.5 millones) se trata de un ilícito prohibido por las leyes de Prevención de Lavado de Dinero. ¿Quién se va a dar cuenta? Su fuerte como buen contador es maquillar la contabilidad.



La diferencia es que “El Carrizos” es ladrón viejo y el otro es un “Ratero Nuevo” de cuello blanco, al que le gusta vestir bien, contratar legiones de abogados para despedir bajo amenaza de cárcel a empleados y colaboradores que hicieron bien su trabajo en las comunidades Ñanús, Náhuatls, Zapotecas, Totonacas, Tzotziles, a las que por supuesto nunca ha puesto un pie, pero estos muchachos que ven la impunidad de su manera de gastar el dinero “no le son leales”, quieren hacer bien a sus comunidades y a sus socios!!!.



Según fuentes internas que pidieron el anonimato, a nuestro Contador José Daniel Trejo Sotelo, Director de SMB RURAL, S.A. de C.V., SFC; una revisión detallada le encontraría numerosas irregularidades con: LITOGRÁFICA SARES, S.A. DE C.V. ; SERVICE THRIVE ON S.A. DE C.V. ; APRENDIZAJE ESTRATEGICO INTERNACIONAL SA DE CV; ADMINISTRACION DE INTERCAMBIOS, S.A. DE C.V. ; y otros nombres más de personas físicas. Es muy fácil encontrar en los CFDI del SAT todas las operaciones acumuladas.

