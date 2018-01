De la Madrid, la mariguana y la reversa

1

Últimamente, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, se ha convertido en una caja de sorpresas. O tal vez siempre lo ha sido. Por ejemplo, cuando llegó al cargo, la Secretaría de Turismo había recibido un estudio que encargó su antecesora Claudia Ruiz Massieu (hoy secretaria general del Partido Revolucionario Institucional), el cual recomendaba, entre otras cosas, disminuir la cantidad de Pueblos Mágicos, pero hizo lo contrario.



De igual manera, sorprendió a muchos hace unos meses cuando reveló sus aspiraciones de contender por la candidatura presidencial del PRI, sabiendo que sus probabilidades de lograrla eran pocas (finalmente la obtendrá uno que ni siquiera es priísta); y ayer de nueva cuenta lo volvió a hacer, cuando en un foro sobre las perspectivas turísticas para este año, organizado por la Universidad Anáhuac y el Núcleo Radio Mil, por la mañana, afirmó que una de las acciones que ayudarían a combatir la inseguridad sería legalizar el consumo de la mariguana en los centros turísticos del país. Y no sólo eso, sino también su producción y venta.



Ante tal aseveración, muchos nos preguntamos si esto era el preámbulo de una posible nueva política pública en materia de combate al crimen organizado, salud pública y turismo, o al menos un buscapiés lanzado por el secretario para sondear reacciones.



Y más, cuando aderezó su propuesta con otra sentencia controversial: la mariguana es “menos dañina que el alcohol y el tabaco”. Terreno difícil de pisar, ya que así como hay estudios que sostienen que esta droga es mucho menos peligrosa que las bebidas alcohólicas o que causa menos daño pulmonar que el cigarro, también hay otros que aseguran que su humo posee 60 por ciento más de sustancias cancerígenas que el tabaco y que tan sólo un cigarro de mota causa el mismo daño pulmonar que cinco de tabaco. Larga discusión.



Pero poco duró la duda. Después de las tres de la tarde lanzó un tuit para decir que tal planteamiento lo había hecho a título personal: “Quiero ser enfático en que mi opinión sobre la legalización de la marihuana es una reflexión a título personal, basada en el análisis y estudio del tema por muchos años. Estoy convencido de que debemos debatirlo, como parte de la solución a la violencia e inseguridad en México”. Lo cual también resultó sorpresivo, pues es difícil hacer declaraciones como cualquier mortal, cuando se llega a un evento público en calidad de secretario de Estado.



Veamos también que un día antes, al firmar en Cancún un convenio de seguridad con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, De la Madrid sostuvo que “el reto de promover y mantener destinos turísticos seguros es una responsabilidad compartida, donde autoridades públicas, empresarios, sociedad civil, academia y población, deben de ser actores involucrados en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y acciones sociales en la materia”.



También hacía sentido, si tomamos en cuenta que la semana pasada en Madrid, durante la feria Fitur, externó que “México adapta sus políticas públicas para atender uno de los principales retos de la industria, que es atraer más turistas internacionales; también trabaja en modelos de innovación para adaptarse a los nuevos mercados laborales y al cambio tecnológico y hacer de nuestro país el destino más amigable del mundo”.



Inclusive, ha sido su tema más recurrente durante las últimas semanas. El 12 de enero, en Los Cabos, al firmar también un convenio de seguridad para Baja California Sur, ante Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad Pública, De la Madrid aseveró que “la inseguridad en los destinos turísticos no sólo daña la convivencia pacífica de los habitantes, sino que al inhibir la llegada de turistas, también afecta las inversiones, los empleos, la economía y el bienestar de familias y localidades enteras”.



O tal vez fue algo que en corto le comentó el ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Barttlet, con el que el domingo pasado en Madrid firmó un acuerdo de cooperación para promoverse conjuntamente con Cuba y República Dominicana y así vender a los cuatro países como un multidestino del Caribe. Pues ya sabemos que en los jamaiquinos tienen una especial devoción por el cannabis, el cual —aunque no de manera oficial, obvio— es uno de los motivos que atraen a turistas.



Por lo pronto no lo sabremos. Pero da gusto ver que ya tenemos funcionario de alto nivel que se atreven a propuesta nuevas. Aunque después se retracten.



