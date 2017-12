¿Dará explicaciones la ministra?

1

Claridoso el señalamiento de dos prestigiados intelectuales y académicos a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, por convalidar propuestas como la de la amnistía a criminales. En una carta dirigida a ella –propuesta como secretaria de Gobernación–, el escritor Gerardo de la Concha la conmina a explicar “sus razones o sinrazones para ser cómplice de esto, que de ninguna manera es una estrategia de pacificación, salvo que usted crea en la paz de los sepulcros o en la pax narca”. Al comentar la misiva, el jurista Luis de la Barreda recuerda que abdicar a los valores éticos “sería venderle el alma a un diablo mucho más ominoso que aquel a donde el sempiterno candidato ha enviado a las instituciones”.



Salud mental de candidatos, ¿a prueba?



Ayer el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, encendió la precampaña. En Campeche, propuso que los aspirantes a la Presidencia se sometan no sólo a exámenes toxicológicos, sino también a pruebas mentales. ¿Todos podrían pasar la prueba? ¿Alguno aceptará el reto?



Anaya, con los aspirantes del PRD



Puntuales a la cita, probablemente más tranquilos luego de saber que “el bueno” será definido luego de tres encuestas, los tres precandidatos perredistas a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México acudieron al evento vespertino de Ricardo Anaya, hasta ahora el único precandidato presidencial de la coalición PAN-PRD-MC. El panista queretano los nombró uno a uno y agradeció su presencia. Primero a su “amigo” Salomón Chertorivski, luego a Alejandra Barrales y al final a “un referente de política pública, el doctor Armando Ahued”…



El Bronco se va, pero se queda



Jaime Rodríguez, El Bronco, parece tener las cosas claras. Dice que pedirá licencia esta semana. “Yo tengo derecho a una licencia de seis meses”, aseguró, y sostuvo que “no va a haber una elección (para su sustituto), va a ser una designación”. Bien, pero lo que seguro no tiene claro es el tema de sus reportes de gastos ante el INE, y ayer se llevó una indirecta del consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien dijo que “hay aspirantes independientes que han registrado operaciones ‘atípicas’, pues tienen mayores gastos que ingresos reportados”. La diferencia entre sus ingresos y egresos es de 471 mil pesos, los cuales tendrá que aclarar antes de que ese sea un motivo para que le sea negada su candidatura.



Acarreo del PES



Cuando se trata de juntarle gente a algún candidato a cualquier cargo de elección popular, es bien sabido que los encargados de hacerlo se cuidan de estacionar los camiones a al menos cuatro o cinco calles de distancia del evento. En Encuentro Social, tal vez inexpertos en cuestiones del acarreo, sus camiones que transportaron a los dos mil asistentes al evento de AMLO se quedaron justo frente al hotel Camino Real. Además, que alguien les diga que las playeras, según la vieja usanza, se entregan en privado.



