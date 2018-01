Dante: boletines, no preguntas

1

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, intentó imponer en el Frente su estilo de comunicación. Interrumpió a los reporteros que querían hacer preguntas al precandidato Ricardo Anaya y asestó: “A partir de ahora en la estrategia de construir un nuevo México le daremos dimensión a lo que significan los comunicados políticos y no a las entrevistas banqueteras”. Ello –dijo– para no caer “en las ocurrencias de quienes responden y las ocurrencias de quienes preguntan”. La expresión no gustó ni al mismo Anaya por lo que su equipo aclaró de inmediato que “la postura del precandidato seguirá siendo de total apertura a los medios”.



Mal estado de carreteras de Capufe



Cada vez es más generalizado el reclamo de los usuarios por el mal estado de los tramos carreteros administrados por Capufe. Este organismo, dirigido por Benito Neme Sastré, administra 44 tramos carreteros, 14 puentes internacionales y 18 nacionales. El asunto llegó a tal extremo que la Cámara de Diputados incluso aprobó el año pasado un punto de acuerdo para que los usuarios de las carreteras de cuota obtuvieran un descuento en función del porcentaje de deterioro de estas carreteras, en el caso de los tramos de cuota. En el caso de los tramos libres, imagínese, ya ni hablar. ¿Será necesario esperar a la próxima administración para poner una solución?



Meade, en la selva capitalina



El de ayer no fue un día de campo para José Antonio Meade en la CDMX. En su recorrido por la calle 16 de Septiembre, el precandidato presidencial priista y el aspirante al gobierno capitalino, Mikel Arriola, resintieron el enojo de personas inconformes que lanzaban gritos de “¡rateros!”, y un par de loas a López Obrador. El abanderado tricolor a Los Pinos “capoteó” las rechiflas, y mientras que el incidente provocó el nerviosismo entre los integrantes de su equipo, el aspirante lo tomó con serenidad y siguió su paso.



Ya era hora



Los asesinatos de políticos no sólo no cesan, sino van en aumento. Ayer este diario daba cuenta de los 30 homicidios de alcaldes y exalcaldes perredistas en los últimos cinco años. Y justo ayer mataron a dos dirigentes partidistas locales: al presidente del PES en Petatlán, Gabriel Hernández, y Ramón Padilla, líder de Morena en Teotihuacán… En este contexto, Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, afirmó ayer que se trabaja ya para instalar una mesa de diálogo con todos los partidos para analizar el tema de la seguridad. Ya era hora.



El reto de la reinserción



En Chiapas, quienes hayan cumplido una condena y hayan sido preliberados, tendrán nuevas oportunidades para poderse reinsertar al mercado. Con la firma de un convenio de colaboración entre la Fundación Justicia y Dignidad con Libertad A.C. y el gobierno del estado, en conjunto con Puertas de Justicia A.C, se promoverá una estrategia de aceptación de preliberados. Es el gran reto que nadie ha podido resolver: la reinserción. A ver si ahora…



“Ojos vigilantes”



Aunque en los últimos días la tónica de las precampañas en la Ciudad de México era de golpes y “sillas voladoras”, parece que por fin comienzan a llegar las propuestas. Una de ellas, a considerar, es la del aspirante a jefe de Gobierno por el PRI, Mikel Arriola, de instalar un millón de nuevas cámaras, de “ojos vigilantes” en la capital del país, pues se dice convencido de que con inteligencia –y no sólo con fuerza– se pueden llevar los sistemas de seguridad en esta metrópoli a la altura de grandes urbes, como Londres. ¿Se podrá?



