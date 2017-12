1

Uno. Como nos tiene habituados, Miguel León-Portilla se pronunció, docto y brillante, sobre nuestro pasado. A distancia esta vez, a través de una videoconferencia, prácticamente inauguró la Conferencia Internacional de Archivos.



Dos. ¿Nuestra cultura documental data de los tiempos novohispanos? No. En modo alguno, precisa (¿ataja?), don Miguel.

Tres. La cultura documental patria data, en realidad, de los tiempos precortesianos, de Mesoamérica. Se nos olvida la existencia de casas de libros y papeles: Amacalli.



Cuatro. Miguel León-Portilla señala precisamente el contraste entre aquella edad poblada de papeles y el México de hoy, “de pocos lectores”.



Cinco. Las notas periodísticas consignan una especie de acto de magia. De las palabras del videoconferencista brotan amates y códices, tintas, mayas y aztecas ocupados en inscribir piedras y piel de animales, archivos de Nezahualcóyotl y de su hijo, los Amacalli, el depurado oficio del cómic de entonces: los códices.



Seis. Inmersiones en el pasado antiguo, dije, las del historiador, sin perder pie en el presente.



Siete. En la política, la nacional y la internacional, en el comercio.



Ocho. Reservorios, los archivos, del suceder político y comercial y, añado, de la literatura; aludiendo en exclusiva a la del siglo, el XIX, de las grandes emancipaciones mexicanas.



Nueve. Una digresión. Verdad es que si nos deshicimos de las pretensiones imperiales, no sólo de España sino también de Francia e Inglaterra, y con Estados Unidos la lucha va para largo, lo de la sobrevivencia colonial sólo se ha metamorfoseado.



Diez. Tornando a los archivos, y a la literatura, me permito aportar dos pistas al lector de El Financiero. La UNAM ha publicado facsimilarmente, más del lado del siglo XIX, el primer Renacimiento, la primera y verdadera Revista Azul, la primera Revista Moderna, y las segundas Azul y Renacimiento (y de la segunda Moderna, por lo pronto, sus índices).



Once. Y el Fondo de Cultura Económica, cuando lo dirigía José Luis Martínez, ya del lado del siglo XX, a su vez, la fundamental colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas (lo mismo la Savia Moderna de los ateneístas, Pegaso, El Maestro de José Vasconcelos, que Contemporáneos, etcétera).



También te puede interesar:

​Divertimento navideño

Cantada jugada maestra

Pasado inmediato y presente para ya