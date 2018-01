Cuevas, en plenaria de Morena; Lozano, ausente en la del PRI

1

A diferencia de la expanista Gabriela Cuevas, que se dejó ver en la plenaria de senadores del PT-Morena –sin haberse adherido a la bancada–, el también expanista Javier Lozano evitó hacer acto de presencia en la reunión de los senadores del PRI, partido que postula a José Antonio Meade. El legislador poblano y vocero del precandidato tricolor optó por permanecer fuera de reflectores en la Cámara alta. Pero sólo por ahora. Se espera que el martes, en la primera sesión ordinaria del periodo, en el pleno se oficialice su incorporación a la bancada priista.



Rechazan ser “carnales”



Luego de las críticas que se llevó López Obrador por sus propuestas de ternas a modo para las fiscalías, los aludidos negaron ser “carnales”. Fue la diputada federal de Morena Ernestina Godoy, propuesta por el tabasqueño en su terna para la Fiscalía Electoral, quien aseveró a los reporteros: “ustedes tienen que saber que ninguno hemos sido subordinados. Nosotros hemos sido independientes en el ejercicio de nuestra profesión. ¡No somos carnales, eso que quede claro!”



Hace migas titular de la SEP con Panal



Por un buen rato, Otto Granados, titular de la SEP, convivió ayer en privado con diputados de Nueva Alianza. Al acudir a su plenaria en San Lázaro, el funcionario dijo a periodistas que los maestros son libres de votar por quien quieran. Lo que sí les dejó claro –reveló– es que la reforma educativa no puede frenarse y mucho menos derogarse. En un buen ambiente se coincidió en que son muchos más los avances que las insuficiencias, comentó.



El verdadero presidente del PAN



Como que se le chispoteó al coordinador de los diputados federales panistas, Marko Cortés. En la reunión plenaria dijo: “Amigo Damián, muchas gracias por tu acompañamiento, al trabajo en equipo, pero quiero pedirte a ti, Damián, y a Marcelo (Torres, secretario general), le digan a Ricardo Anaya que gracias por la confianza depositada en mis manos, que estoy seguro que no lo decepcionamos (…). Muchas gracias, Damián, y te pido se lo hagas saber al presidente”… ¿Al “presidente”? ¿Lapsus o realidad?



Samuel Gurrión dejó el PRI



El juchiteco Samuel Gurrión dejó su militancia en el PRI para “tomar nuevos rumbos”, que podrían estar en el Frente que encabeza Ricardo Anaya. La baja es sensible para el tricolor porque Gurrión fue el único priista oaxaqueño que ganó una diputación federal de mayoría en 2012, en ese estado. En una carta escrita en términos comedidos agradece al partido que le dio oportunidades y anunció su salida. Ahora es diputado local y se daba como inminente su regreso a San Lázaro, pero no es así. Al menos no por el PRI.



PRI busca a inconformes



Así como está el chapulineo entre partidos, el PRI no quiere ser el perdedor en la feria y, en Morelos, lanzó una convocatoria para que todos aquellos militantes de izquierda –de Morena y PRD– que estén inconformes con las imposiciones en sus candidaturas, principalmente a la gubernatura con Cuauhtémoc Blanco y Rodrigo Gayosso, se sumen a los priistas. El llamado lo hizo el dirigente estatal, Alberto Martínez, quien aseguró que en el PRI las decisiones se toman por acuerdo, no por líderes mesiánicos.



