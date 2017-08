¿Cuánto subieron los salarios en Canadá y EU? Aquí, muy poco...

1

Él produce las salchichas Bafar. Esa marca tiene origen en sus apellidos: Eugenio Baeza Farés. Este empresario fue recibido en Los Pinos hace un par de años porque anunció que invertiría 600 millones de dólares en plantas de producción y en tiendas de carne.



Menos sonora fue la presentación de su libro, ocurrida en 2013, lo tituló Una Apuesta por Chihuahua.



En ese texto refiere cómo se deterioró la vida de la gente en Ciudad Juárez a partir de la llegada de maquiladoras durante el inicio del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). No por el arribo en sí mismo, sino por lo que la dinámica de su oferta le hizo a la sociedad.



Ofrecieron muy bajos salarios que fueron masivamente aceptados por mujeres quienes en ánimo de subsistencia, posiblemente como únicas responsables de su hogar, tomaron el empleo dejando solos a sus hijos en casa, sin más remedio.



Las fábricas no ofrecieron guarderías, servicios educativos para la sociedad. En Ciudad Juárez creció la delincuencia particularmente entre jóvenes sin supervisión, narra Baeza Farés en su libro. Muchos enfrentaron las consecuencias.



Ahora la manufactura del TLCAN cambia la circunstancia de ciudades que le deben al tratado justamente su urbanidad: Celaya, Irapuato, León, Querétaro...



Bien por el empleo que ofrece opciones a la gente. ¿Pero qué pasó con los salarios?



Ya antes publiqué que los de China duplican a los de México actualmente.



Eso en buena medida, es porque los salarios para los trabajadores de fábricas en México no crecen.



En Canadá, que también es parte del TLCAN, las remuneraciones en la industria manufacturera aumentaron 17 por ciento desde 2010. En Estados Unidos 11 por ciento, en el mismo lapso. La fuente es el Inegi, que cita a su vez al Fondo Monetario Internacional para formar un índice.



¿Y en México? Los sueldos en la manufactura subieron 3 por ciento, atención, desde 2008, de acuerdo con ese índice.



Beneficia a las poblaciones la manufactura, pues entre otras cosas no paga el salario mínimo que apenas rebasa los 3 mil pesos sino, unos 11 mil pesos mensuales en promedio contando aguinaldo y prestaciones, según el Inegi. Pero esta semana iniciará la renegociación del TLCAN y llama la atención que sea el presidente Donald Trump quien insiste más en subir el salario de los mexicanos.



Beneficiarlos podría encumbrar a quien los defienda. Por si a alguien le interesa el capital político.



Twitter: @ruiztorre



También te puede interesar:

Estos texanos ya saben qué pedir a México en el TLCAN

¿Qué es lo más ‘cool’ para la generación Z?

El vecino del posible megayacimiento de Yucatán