¿Cuánto dura el efecto de la cafeína?

En opinión de la “American Academy of Sleep Medicine” el efecto en tu cuerpo del 50% de la cafeína que ingieres dura cinco horas. La otra mitad permanece en tu organismo. Ejemplo: si has consumido un refresco de cola con 45 miligramos (mg) de cafeína, después de cinco horas todavía quedan en tu cuerpo, 22.5 mg.



El máximo efecto de la cafeína se alcanza entre los 30 y 60 minutos después de haberla consumido. En este tiempo se está más dispuesto a experimentar inquietud y nerviosismo. También orinarás con mayor frecuencia por su efecto diurético.



Personas sensibles a la cafeína pueden sentir sus síntomas por varias horas o incluso pocos días después de su consumo. Seis horas antes de acostarte no se recomienda consumir cafeína. Sobretodo si eres alérgico a esa sustancia.



La cafeína es una sustancia que se encuentra en los refrescos de cola, café, cocoa, té negro y verde, chocolates en barra, bebidas energéticas y varios medicamentos que contienen cafeína que se adquieren sin receta como el Excedrin. El café descafeinado contiene pequeñas cantidades de cafeína. Estas pequeñas porciones afectan a las personas sensibles a la cafeína.



The “Australian Breastfeeding Association” declara que la cafeína puede ser transmitida a un bebé a través de la leche materna. Por ello recomienda limitar el consumo de cafeína en el café, chocolates y refrescos de cola. Consumir más de 200 mg de cafeína al día puede tener consecuencias para el bebé, como dificultad para dormir, comportamiento inquieto, cólicos, nerviosismo…De acuerdo con los australianos el bebé puede absorber 1% de la cafeína que ingieres si se amamanta.



¿La cafeína afecta tu corazón?



“La cafeína es la sustancia estimulante más controvertida del mundo. Si tienes cardiopatía coronaria o riesgo de desarrollarla la mayoría de los expertos recomiendan que limites a dos tazas al día de café descafeinado o evites las bebidas que la contengan como el té y los refrescos de cola. La cafeína eleva temporalmente la presión arterial", Clínica Mayo.



