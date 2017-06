¿Cuál es la tasa ‘terminal’ de Banxico?

1

La junta de gobierno del Banco de México ya evalúa si es momento de enviar al mercado la señal de que estamos cerca del fin del ciclo de alzas en la tasa de interés de referencia.



La discusión sobre cuándo y cómo finalizar ese ciclo es tema de debate en la junta, según la minuta sobre la reunión de política monetaria del 18 de mayo, en la que la tasa del Banxico subió en 25 puntos base, a 6.75 por ciento.



No obstante, en la minuta se establece que “hacia adelante, la postura monetaria apropiada dependería de varios factores en un entorno de elevada incertidumbre”.



Por esa razón, “parecería prematuro dar señales sobre el posible fin del ciclo de alzas en tasas de interés en nuestro país”.



En entrevista con El Financiero Bloomberg, Javier Guzmán, subgobernador del Banxico, reconoció que, sobre ese tema, hay una diferencia de opiniones en la junta:



“Hay algunos miembros de la junta que piensan que estamos ya relativamente cerca del fin del ciclo de alzas en las tasas de interés.



“Y hay otros miembros que piensan que es importante todavía esperar un poco más de tiempo y tener un poco más de información y certeza sobre el hecho de que la inflación ya está convergiendo hacia el objetivo, antes de evaluar si estamos cerca o no del fin de ese ciclo.”



Después de los 375 puntos base en que se ha incrementado la tasa de referencia desde 2015, en la minuta se hace referencia por primera vez a un “ciclo alcista”, que se corresponde con una política monetaria más restrictiva del Banxico.



Sin embargo, el mercado espera una postura monetaria aún más restrictiva del banco central.



Las expectativas de los analistas apuntan a que la Reserva Federal de Estados Unidos podría aumentar su tasa de referencia en 25 puntos base en su reunión del 14 de junio.



De concretarse esa alza, el Banxico seguirá a la Fed y, según el consenso, incrementará en 25 puntos base su tasa en la reunión de política monetaria del 22 de junio.



Y según las previsiones del mercado, en lo que resta del año la Fed llevará a cabo un incremento adicional de la misma magnitud.



En el caso de Banxico, “por lo menos vienen dos alzas más, que ya tiene incorporadas el mercado”, dijo Guillermo Aboumrad, director de Estrategias de Mercado de Finamex Casa de Bolsa.



El mercado espera el aumento de junio y le otorga 67 por ciento de probabilidad a uno más en agosto y 71 por ciento en septiembre.

“Nosotros pensamos que por la señal que mandó en mayo, Banxico más bien iría por la continuidad”, por lo que subiría su tasa “de corridito”, en junio y agosto, abundó Aboumrad.



Después de ambos movimientos, sean en junio y agosto o septiembre, la tasa llegaría a 7.25 por ciento al cierre del año.



No puede concluirse que esa será la tasa de interés ‘terminal’, como la define Citibanamex, pero sí nos estamos aproximando a ese nivel, según su economista Sergio Luna.



En eso va la discusión en la junta de gobierno del Banxico, que no podrá dar una señal en ese sentido hasta que no se observe un pico en la inflación y eso, aún está por verse.



Twitter: @VictorPiz

​

vpiz@elfinanciero.com.mx



También puede interesarte:

¿Condenar a México al fracaso?

IP-Wilbur Ross, frente a frente

AMLO y el 'voto' de los mercados financieros