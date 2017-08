Cruje el PRD

1

Luego de que un grupo de perredistas, encabezados por los exdirigentes Pablo Gómez y Leonel Godoy, dio la espalda a un Frente Amplio con el PAN, algunos sectores al interior de distintas corrientes, como ADN, IDN y Foro Nuevo Sol, también analizan rechazar una alianza con los panistas y respaldar las aspiraciones de AMLO. Y es que –nos cuentan fuentes muy cercanas a cada tribu–, históricamente esos grupos han cuestionado las coaliciones con los azules, por las “profundas divergencias programáticas”. Se espera que el 3 de septiembre, en el Consejo Nacional de Morena, estos grupos se sumen al proyecto del tabasqueño.



Crisis en PRD, también financiera



En el PRD no sufren sólo por la sangría de los que quieren apoyar a otros partidos. Ahora también el tema de las finanzas se pone crítico. De la oficina del secretario de Acción Política, Alejandro Sánchez Camacho, nos llegó el dato de que, ante la falta de dinero para elegir una nueva dirigencia, se piensa en un plan emergente. El programa incluiría recortar 30% del personal del CEN, cancelar viáticos a los dirigentes o cortar el flujo de recursos a comités estatales por al menos dos meses, así como frenar el mantenimiento de los edificios. Parece que no los calienta ni el sol azteca.



Peña, en Campeche



Previo a que inicien las mesas temáticas de la Asamblea Nacional del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto se fue desde anoche a Campeche, donde hoy tendrá un acto con el gobernador Alejandro Moreno. Los priistas, sin embargo, esperan que abra su agenda para reunirse con ellos, incluido el dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza. Aunque el líder del tricolor rechazó que Peña haya intervenido en los estatutos, algunos de los delegados que asistirán a esta mesa reconocen que no les caerá mal platicar con el primer priista del país sobre “candados y no candados” para 2018.



El “rey” lo tomó con calma



Enrique Michel, el morenista aspirante a gobernador de Jalisco que se llevó una tunda por haberse disfrazado de rey en su cumpleaños, dijo no arrepentirse de su show. “Hubo mucha gente bonita, trajimos a Edith González, cantó precioso y me fui a descansar muy quitado de la pena”, nos comentó. Aseguró que nadie de la dirigencia de Morena le llamó la atención, “y si me hubieran llamado no les habría hecho caso”. Pero eso sí, dijo que, de llegar al poder, ya no hará ese tipo de pachangas.



El cochinero de Cué



En Oaxaca es de tal magnitud el desastre financiero en materia de salud que dejó el exgobernador Gabino Cué, que la actual administración ya está en pláticas con la Federación para acordar un apoyo extraordinario y poder afrontar la deuda de 5 mil 200 millones de pesos que heredó. La crisis, derivada de la falta de pago a proveedores y constructoras que dejaron pendientes obras programadas, ya afecta los servicios a derechohabientes. “Nos dejaron un cochinero”, lamenta el secretario Celestino Alonso Álvarez.



