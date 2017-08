Crecieron los ingresos, revelará hoy el Inegi

1

El día de hoy, el Inegi dará a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH) 2016, que a su vez es utilizada por el Coneval para definir la evolución de la pobreza, resultado que se dará a conocer el próximo jueves.



Le puedo adelantar dos resultados: el ingreso medio de los hogares habrá aumentado y la pobreza habrá bajado en el periodo que permite medir la encuesta.



Hace un año, se generó una auténtica tormenta cuando se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos de los Hogares, que realizó el Inegi.



Para el levantamiento correspondiente al año 2015 hubo cambios en los procedimientos de levantamientos de los cuestionarios, lo que hizo que los resultados de esa encuesta no fueran comparables con los de la de 2014 y anteriores.



A partir del debate que se generó, se estableció un grupo de trabajo del Inegi y el Coneval, al que además acompañaron especialistas de las siguientes instituciones: El Colegio de México; CIDE; OXFAM México; Centro de Estudios Espinoza Yglesias; Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática.



Ninguna de las instituciones señaladas es responsable de los resultados, salvo del Inegi, pero acompañaron el proceso.



Para permitir que se siguieran haciendo mejoras en la captación de la información, pero al mismo tiempo para asegurar la comparabilidad de los resultados, la solución fue crear dos bases de datos.



La primera será la más amplia de la ENIGH 2016, cuya muestra se amplió y permitirá resultados a escala estatal. Y, de hecho, será el primer punto de una nueva serie. Pero, junto con ella, habrá otra base de datos denominada Módulo Estadístico para la Continuidad, que ofrecerá datos comparables con la ENIGH 2014 y anteriores.



Es decir, las comparaciones no se harán con la ENIGH 2015, que tanta polémica causó, sino con las que se han levantado previamente en años pares.



Justo al hacer esas comparaciones entre 2014 y 2016, es que se puede presumir que habrá un incremento de los ingresos reales.



Se ha detectado una correlación alta entre la evolución del ingreso real calculado para el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, que publica trimestralmente el Coneval y los datos de la ENIGH.



El ingreso laboral promedio per cápita en el tercer trimestre de 2014 fue de 1 mil 600.56 pesos mensuales a precios constantes (de 2010). Para el mismo periodo de 2016, la cifra estaba en 1 mil 729.31 pesos. Es decir, hubo un incremento de 8.0 por ciento en ese lapso.



Y, en términos de reducción de pobreza, fue de 6.4 por ciento, para ese periodo, de acuerdo con el índice Tendencia Laboral de la Pobreza.



La explicación es simple, en agosto y septiembre de 2016, la inflación estaba debajo de 3 por ciento y los salarios crecían más de 4 por ciento.



Pese a las evidencias, seguramente habrá quien suponga que los datos están amañados por el hecho de que en los meses recientes se ha presentado la situación opuesta: la inflación ha crecido más que los salarios.



Sin embargo, los datos son precisos. Esperemos que el Inegi, el Coneval y las otras instituciones académicas que participaron en este estudio, tengan capacidad de explicar convincentemente que, contra lo que muchas veces se dice, los ingresos de los mexicanos crecieron y la pobreza se redujo.



