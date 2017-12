Corral y el uso de la justicia

1

En pleno proceso electoral, con las precampañas en desarrollo y, casualmente, un día después de que se diera a conocer una supuesta triangulación de recursos en 2016 a Chihuahua desde el PRI, el gobernador Javier Corral presumió la detención de Alejandro Gutiérrez, exsecretario del CEN del PRI. Llama la atención que el propio Corral, un día antes, había dicho que no existían elementos que permitieran confirmar la participación de exfuncionarios del priismo nacional en la presunta triangulación. ¿Y luego el PAN se queja de uso político de la justicia?



Meade pondrá lupa a recursos



Para el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, el combate a la corrupción tiene que despolitizarse y poner énfasis en la eliminación del manejo de dinero en efectivo. Por ello, durante una plática con representantes de los medios, aseguró que en su campaña pondrá especial atención en cuidar el origen lícito de los recursos que utilizará. Fue ahí donde Meade también le entró al tema de los señalamientos en contra del partido y de Hacienda sobre los supuestos desvíos de recursos para los comicios de 2016, y puntualizó que incluso Javier Corral, gobernador de Chihuahua, entidad de donde salieron las acusaciones, ya los deslindó del tema, por lo que dio por cerrado el asunto.



¿Y el responsable en Huixquilucan?



La caída de una excavadora que aplastó autos y mató al menos a dos personas ayer en Huixquilucan nos lleva a refrescar la memoria del alcalde Enrique Vargas. Ayer, luego del accidente, el funcionario se deslindó, argumentando que “el responsable de la obra es el Gobierno del estado”. Sin embargo, el pasado 13 de octubre, el panista publicaba, orgullosamente, en sus redes sociales que “nuestra dirección de infraestructura” inició la construcción del puente en la Glorieta del Gato. ¿A cuál versión le creemos?



Poca eficacia legislativa de Morena



Muy poca eficacia legislativa ha mostrado hasta ahora el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Aunque los 48 integrantes de su bancada acumulan un récord de 363 iniciativas, sólo han procedido 22 en los 28 meses que llevan en funciones. Con menos legisladores y menos propuestas, tiene más logros hasta Nueva Alianza, con 26 reformas aprobadas y apenas son 12 sus integrantes en la bancada. Pero los “morenos” argumentan y se quejan sistemáticamente de que sus iniciativas son bloqueadas en forma deliberada. No es que sean inviables, no…



Homenaje a Torres Bodet



En el homenaje a Jaime Torres Bodet en la SEP, el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño, comparó al actual titular de la SEP, Otto Granados, con el poeta, diplomático, narrador y funcionario de cuyo nacimiento se conmemoran 115 años este 2017. Torres Bodet –dijo– “fue el primer secretario particular (de un secretario de Educación) en llegar a la SEP. El segundo es Otto Granados”. Y ya que en similitudes andamos, Torres Bodet fue dos veces titular de la SEP. Allí se la dejamos.



