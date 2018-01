Congreso toma distancia en caso Chihuahua

1

A pesar de que el diferendo entre el gobernador Javier Corral y la Federación sube de tono, a los diputados y senadores parece no preocuparles tanto. Tan es así que ya pospusieron en dos ocasiones la discusión y redacción de un punto de acuerdo que contendrá la posición del Congreso sobre el conflicto, y el llamado que harán a las partes. Incluso, comentan algunos perredistas malosos que tal parece que al PAN le conviene que las cosas sigan como van, pues “es una buena vaca lechera”.



El candidato Colosio



Aunque se había mantenido alejado de la actividad política y del PRI, partido que postuló a su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio Riojas decidió incorporarse a las actividades políticas como candidato a diputado federal por Nuevo León. Bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, dijo que buscará ser parte de una nueva generación de legisladores que reconcilie los intereses de la ciudadanía con el servicio público.



El chaleco le quedó grande



Ricardo Anaya estuvo de visita en el PRD. Ahí, como hace unas semanas lo hiciera José Antonio Meade con la militancia priista, pidió a los perredistas que lo apoyen… vamos, que lo hagan suyo. Los del sol azteca le regalaron un chaleco amarillo que en la parte de atrás tiene bordado su apellido y en el frente, junto a su nombre, el escudo del partido. Acostumbrado a la ropa slim fit, al panista la prenda se le veía grande. Pero bueno, seguramente no tenía pensado volvérselo a poner.



Ponen araña al auto de Sheinbaum



La aspirante de Morena a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, puso el mal ejemplo y se estacionó en lugar prohibido, por lo que se ganó la colocación del artefacto que inmoviliza unidades automotrices, mejor conocido como ‘araña’. Gran sorpresa se llevó tras salir del Foro de Desarrollo Urbano y Espacio Público, realizado en el Hotel Emporio, pero no le quedó otra más que pagar la multa.



¿Habrá aprendido AMLO?



Parece que AMLO anda con la piel muy sensible. El revire al presidente Enrique Peña Nieto respecto a la declaración sobre el “perdón” a delincuentes provocó que el precandidato regresara 12 años el reloj con aquel memorable “¡cállate chachalaca!” al entonces presidente Vicente Fox en los comicios de 2006, que a la larga representó uno de sus principales errores de campaña. El mismo tabasqueño asegura que ya ha aprendido de los errores del pasado… ¿será?



Meade le apuesta a lo que sabe



José Antonio Meade decidió pasar a la ofensiva precisamente en un campo que tanto Anaya como López Obrador habían querido hacer suyo: la lucha contra la corrupción. Meade apostó por lo que mejor sabe: formular políticas públicas y construir instituciones para solucionar problemas. Mientras voces en medios y la sociedad civil que han sido críticas con el PRI en la materia no tuvieron de otra que aceptar que había que tomarle la palabra a Meade, el frentista Ricardo Anaya reaccionó mal: acusó que el PRI quería imponer a cercanos, y con ello pareció cerrar la posibilidad de que el PAN colabore en el Congreso para destrabar los nombramientos pendientes.



Guerra de mantas



Luego de que aparecieron mantas en puentes peatonales de la capital de Aguascalientes en las que supuestos priistas piden el cambio del precandidato presidencial, el dirigente del PRI estatal, Enrique Juárez, acusó que es una estrategia para detener el crecimiento en las encuestas de José Antonio Meade.



