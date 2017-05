“Comisionitis” cunde en la Conago

1

En el Congreso ha quedado probado de sobra que la fiebre por crear cuanta comisión especial se les ocurra a los legisladores ha servido para dos cosas: para nada y para lo mismo. Pero para no perder la bonita tradición, ayer en la reunión de la Conago tuvieron a bien crear ¡11 comisiones!, como la comisión de defensa de periodistas, la comisión para el robo de hidrocarburos, la de Centro de Atención y Protección al Turista, entre otras… Cabe mencionar que los gobernadores perredistas de Morelos, Graco Ramírez, y Michoacán, Silvano Aureoles, desairaron la convocatoria de la Conago y prefirieron reunirse en Polanco. La grilla... ¡Ay la grilla!



El fantasma del “fraude”



Ayer Andrés Manuel López Obrador volvió a invocar la sombra del fraude. Durante un mitin en el Estado de México, pidió al presidente Enrique Peña Nieto “serenarse” y permitir que los votantes de la entidad decidan quién será su próximo gobernador (o gobernadora). Dijo, incluso, que “fue por el fraude de 2006” que México es hoy la zona de conflicto más mortal después de Siria (aludiendo a un estudio del IISS, ya cuestionado por carencias metodológicas). La candidata de Morena, Delfina Gómez, le hizo segunda y pidió a sus militantes “defender el voto”. ¿Será un mensaje cifrado de que no va a ganar?



PRD, la otra mejilla



Los perredistas parecen tener síndrome de Estocolmo. Sienten aprecio por su verdugo. López Obrador les acaba de decir que son “paleros de la mafia”. Los mandó ya a volar y se olvidó de su ultimátum para que declinen por Morena rumbo al 4 de junio. Pero los del sol azteca ponen la otra mejilla y resulta que “el PRD –de acuerdo con Guadalupe Acosta Naranjo– acordó plantearle a Andrés Manuel que, haciendo a un lado todas sus actitudes, que estamos dispuestos a platicar y vamos a proponerle una reunión de los presidentes nacionales de ambos partidos”. ¿Masoquismo o todos fingen?



Confianza desbordada de panistas



La lista de suspirantes presidenciales en Acción Nacional crece. A los ya muy sonados Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle se han sumado, en orden cronológico, Ernesto Ruffo, Juan Carlos Romero Hicks y, apenas este miércoles, el excanciller Luis Ernesto Derbez. “Soy la mejor opción. No sólo diré el qué sino el cómo y cuándo... Sí hay piso parejo en el partido…”, dijo anoche en entrevista para El Financiero-Bloomberg… Pero, ojo. Algunos de estos nuevos espontáneos están ahí para declinar por “el bueno”. O para tener una senaduría… como dicen que es el caso de Derbez.



La lección gala y el escenario mexicano de 2018



La idea de instaurar en México las figuras de gobiernos de coalición o la segunda vuelta en la elección presidencial atrapó la atención de empresarios. Reunidos en el Club de Industriales, Manlio Fabio Beltrones y Diego Fernández de Cevallos hablaron sobre las virtudes de estas propuestas para cerrarle el paso a radicalismos. Surgió, sin embargo, la inquietud sobre si estas reformas pueden llevar a “crear mártires” que aleguen que estas medidas tienen dedicatoria.



