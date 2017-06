Claroscuros en San Luis Potosí

1

Mientras que algunas dependencias del gobierno potosino, que dirige Juan Manuel Carreras, se aplican para ubicar a esa entidad entre las de mejores indicadores económicos a nivel nacional, otras, como la Secretaría de Turismo, a cargo de Arturo Esper Sulaimán, van en retroceso, afectando con ello a los sectores productivos de la localidad.



En temas como el manejo de la deuda pública o en montos de Inversión Extranjera Directa, el estado de San Luís Potosí está entre las tres entidades más eficientes del país, al igual que en disminución de las tasas de desempleo y en abatimiento de los índices de inseguridad pública.



La sinergia que trae SLP como polo de desarrollo, atrajo la realización de la Cumbre de Negocios en su edición 15, que se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre de este año en la capital de la entidad.



Nos dice Miguel Alemán Velasco, presidente de la Cumbre, que en los 14 años de existencia de este foro, se ha convertido en el evento económico y empresarial número uno del país, y que se ha expandido para tratar temas estratégicos que combinan las perspectivas de crecimiento nacionales y regionales.



Pero la piedra en el zapato de Carreras es la Sectur estatal, que, no obstante el enorme potencial y oferta turística con la que cuenta ese estado, pues nomás no dan una en el tema de la promoción turística y el desarrollo del propio producto con infraestructura adecuada.



Las regiones de la Huasteca y del Altiplano, así como la misma capital, son polos de atracción, no sólo para el turista doméstico, sino también para el internacional, empero el gasto de promoción no se realiza adecuadamente, buscando que el retorno de la inversión sea redituable. Se dan tiros de escopeta en lugar de precisión.



En San Luis Potosí se confunde por parte de sus principales funcionarios, empezando por Esper Sulaimán, la actividad turística como una acción lúdica, en donde la fiesta y la pachanga tienen prioridad, en lugar de que se considere como una de las actividades más productivas, toda vez que genera desarrollo regional, divisas y empleos mejor remunerados.



Los programas de trabajo de esa dependencia, se conforman con mantenerse en un rango de visitantes a la entidad, que no superan los 20 mil en fines de semanas largos, y la derrama económica es de unos cuantos millones de pesos. Se estancan en una zona de confort, en donde nadie les exige ni los llaman a cuentas por su negligencia.



Hay otros estados del centro del país que con menos atractivos turísticos e infraestructura muy limitada, presentan indicadores más alentadores y positivos.



AGRESIONES A PERIODISTAS

Y ya que estamos en tierras potosinas, diremos que el encargado del despacho de Seguridad Pública Municipal intimida a reporteras con toda clase de adjetivos e insultos, prohijados enfrente de toda la fuente que cubre las actividades cotidianas de las autoridades municipales.



Este patán responde al nombre de Saúl García Rodríguez, quien se caracteriza por tener una actitud misógina, de la cual ya tienen conocimiento los órganos internos de la dependencia. Sólo falta su relevo y el castigo correspondiente a este “servidor público”.



También te puede interesar:

La toma de Paseo Tollocan

Alternancia y cárcel

Anaya, el gran perdedor