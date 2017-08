Cementos Chihuahua, débil en México y fuerte en EU

1

En este espacio le contamos de la caída en la demanda de materiales que en México enfrentó Cemex durante el segundo cuarto de 2017, lo cual fue atribuido por la firma a la menor inversión en infraestructura y finalización de proyectos en cartera.



Pero no fue algo exclusivo de Cemex, Grupo Cementos Chihuahua (GCC) tuvo contracciones de 9.2 por ciento en sus volúmenes de venta de cemento y de casi 10 por ciento en concreto, respecto al segundo trimestre de 2016.



La firma que dirige Enrique Escalante Ochoa dijo que esto obedeció a la desaceleración en el gasto de infraestructura en Chihuahua, su mercado clave en México.



Escalante Ochoa y su equipo consideran que se trata de algo temporal y que en la segunda mitad del año llegará la recuperación de la demanda ante el nuevo proyecto de transporte en la capital del estado. Así, la acumulación de proyectos traería fuertes crecimientos en la venta de cemento y concreto, para mantener alzas de doble dígito en precios.



En el trimestre abril-junio de 2017 la operación de México aportó 23.2 por ciento de los ingresos del grupo y Estados Unidos el 76.8 por ciento restante.



Éste es por mucho ‘la joya de la corona’ de GCC. En esa plaza logró alzas de doble dígito en ingresos y flujo operativo durante el segundo cuarto de 2017. En el caso específico del Oeste de Texas, la demanda de cemento y concreto excedió sus expectativas.



Así, GCC prevé un aumento de doble dígito en los volúmenes de venta de concreto para todo 2017, de medio dígito en cemento y flat en concreto. Y si el dólar se encarece, mejor.





¿ANTICIPÓ EL MERCADO LA 'VICTORIA' DE SLIM?

Llegó la decisión de la SCJN. De manera unánime, los cinco ministros que la integran le dieron la razón a América Móvil: el Congreso de la Unión no tiene facultades de prohibirle el cobro de la tarifa de interconexión a sus rivales.



Como usted sabe, se trata de aquel cargo que hacía Telcel a sus competidores por las llamadas terminadas en su red y que fue suspendido desde 2014 con la Reforma en las Telecomunicaciones.



La determinación de la SCJN, con que se avaló el proyecto del ministro Javier Laynez, establece que ahora será el IFT el que decida en cuánto y cuándo se fije dicha tarifa.



Pese a la noticia, los títulos de la firma que preside Carlos Slim Domit cerraron la sesión de ayer con una ganancia de sólo 0.2 por ciento en la BMV. ¿La razón? El mercado había adelantado el hecho en las últimas semanas.



Desde el 13 de julio, la emisora se revalúo 13.4 por ciento, muy por encima del principal indicador de la BMV que ganó 0.4 por ciento.

Algunos expertos consideran que una resolución favorable del IFT, con la que volviera a cobrar la tarifa, implicaría una mejora de hasta 2 por ciento en el flujo de la firma. Pero el IFT tiene la última palabra.





PARADORES DE TRAILEROS

¿Recuerda el polémico tema de la regulación de la fatiga de los traileros?



Desde hace meses la norma para regular el cansancio de los autotransportistas está en la Cofemer para su exposición pública y con el objetivo de hacerle los cambios pertinentes.



Desde luego que ha sido objeto de varias críticas. Elías Dip, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de México, considera que el problema que debe atenderse es la falta de paradores donde los camioneros descansan.



Entre otras cosas, la regulación que se propone establece que antes de manejar ocho horas, los choferes de las unidades deben descansar otras cinco como mínimo.



A los autotransportistas les preocupa que entre en vigor la nueva norma cuando no hay la infraestructura carretera para estacionarse y descansar.



Aunado a esto, los camioneros enfrentan el problema de la inseguridad y el riesgo de enfrentar mayores robos. La tienen difícil, ¿no cree?

