1

Para John Mackey, autor del libro Capitalismo Consciente junto con Raj Sisodia, la metáfora de la ‘mano invisible’ de Adam Smith en La Riqueza de las Naciones debiera complementarse con la ‘mano visible’ del ‘hacer el bien’ intencional.



Mackey, también gerente general y cofundador de Whole Foods Market, plantea que complementar la ‘mano invisible’ con una ‘mano visible’, si se hace a conciencia y en forma continua, contribuiría a hacer avanzar a la humanidad hacia una era de progreso acelerado sin precedentes.



“No está peleado generar riqueza y ganar mucho dinero con hacer el bien a tu entorno”.



Es la frase con la que Andrés Fabre, director general de Aeromar, define la iniciativa Capitalismo Consciente, con presencia en 14 países y cuyo capítulo México inició operaciones en 2016.



Además de Fabre, en el proyecto local participan como socios Raúl Romero, David Ruiz Cantú, Gabriela Alanís y Alfredo Aboumrad, quienes tratan de cambiar la manera de hacer negocios en el país.



Buscan dos o tres socios más para incorporarlos al consejo de administración, lo que incluye a alguien de la academia.



“Lo hacemos por pura pasión”, porque aquí hay gente que “está poniendo su tiempo y (ya) puso su dinero”, aclara Fabre.



Conscious Capitalism es un movimiento internacional que busca cambiar la forma en que los negocios se llevan a la práctica y son percibidos.



Desde 2010 la organización apoya a las empresas a instrumentar prácticas más conscientes sobre la base de cuatro líneas de pensamiento:



Una visión basada en un propósito superior; un liderazgo consciente con beneficios para todos; una cultura consciente basada en la confianza; y el beneficio para todos los grupos de interés (stakeholders), sin hacer diferencias de énfasis de uno sobre otro.



“Las decisiones no se toman desde el yo, sino desde el nosotros”, dice Fabre, quien participa en el proyecto totalmente al margen de su actividad como ‘capitán’ de Aeromar, que también está transformándose para elevar el sentido humano en la aerolínea.



Algunas de las compañías globales que han seguido esa línea empresarial son Whole Foods Market, Amazon, Costco, Patagonia y The Container Store.



En 2016 Capitalismo Consciente inició operaciones en México, la empresa quedó constituida en junio de este año y comenzó a definir el plan para tomar la siguiente ruta:



Contar de la filosofía y principios del Capitalismo Consciente a través de las historias de un grupo de directivos de Pymes grandes, darles visibilidad y hacerlos protagonistas del movimiento en México.



“Queremos encontrar 25 empresas que sean modelo de este cambio. Las estamos buscando”, afirma Fabre.



“Nuestro objetivo es subir en el primer año a 15 de las 25 empresas para volverlas ejemplares”, agrega.



La prioridad es invitar a un grupo de empresas para que se inscriban en Conscious Journey, el programa empresarial basado en los cuatro principios antes mencionados.



“Tenemos empresas inscritas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero queremos de toda la República. De ahí deben salir las empresas ejemplares”, dice Fabre.



En los últimos tres años, 42 por ciento de las empresas que no contaron con un propósito definido disminuyeron sus ganancias.



Por el contrario, 85 por ciento de las empresas con propósitos registraron notablemente más crecimiento.



No tiene que ver el tamaño de la empresa. Tiene que ver con la decisión de la empresa y los empresarios de tener un propósito superior.



Ojalá que la tendencia de crecer empresas haciendo el bien empiece a despertar el interés de más personas y empresarios en México.



Bienvenido a México el Capitalismo Consciente.

Twitter: @VictorPiz

​

También te puede interesar:

Díaz de León, más ‘halcón’ que Carstens

¿Se puede suspender la reforma energética?

SHCP-Banxico, el ‘cambio de guardia’