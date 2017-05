¿Calor? Pemex invierte tres mil mdd en combatirlo

1

No encontrarán su foto en Google. Hagan la búsqueda. Luis Fernando no es un funcionario famoso de Pemex, pero en días de calor y contingencia ambiental en la Ciudad de México, es importante ponerle foco a su trabajo.



La inversión por unos tres mil millones de dólares que supervisa puede evitar que la Tierra se caliente más. Hagamos cuentas. Es un tercio de lo que habría costado la refinería pretendida por el presidente Felipe Calderón.



¿Los apellidos del ingeniero mencionado? Betancourt Sánchez. Se graduó como químico por la UNAM en 1991, de ahí se fue a la Universidad de Manchester y regresó a trabajar. Es un veterano que acumula 25 años en la petrolera y hoy vigila proyectos que permiten dar viabilidad al negocio. Que éste dure, pues, más allá de la generación que lee este texto.



Lo que está resultando quizás en la obra de su vida nació de la muerte.



La corrosión de fierros en una plataforma petrolera marina cercana a Campeche provocó que cuatro trabajadores fallecieran cuando ésta colapsó en abril de 2015. Si no los mataba la explosión, el fuego, las corrientes del mar de 40 metros de profundidad en la zona, habrían de condenarlos.



Pero a ese acontecimiento siguieron otros accidentes y finalmente otra tragedia: el descontrol de esa plataforma de nombre Abkatún provocó que el 10 por ciento del gas que produce Pemex en México saliera de control durante meses y fuera enviado a la atmósfera. A calentarla. Hace sólo un año de eso.



¿La solución? Reparar la plataforma y poner… tubos, ductos que debían colocarse en la zona para llevar el gas a tierra para aprovecharlo en lugar de 'ventearlo' o de quemarlo y convertirlo en bióxido de carbono. Y los colocaron.



Es un dato que parece poco relevante que está contenido en el reporte del primer trimestre de 2017 de Pemex: 5.4 por ciento. El porcentaje de desperdicio y envío de gas al cielo bajó de 10 a 5.4 por ciento de marzo 2016 a marzo de este año.



Betancourt asegura que en abril ya se redujo a 4.7 por ciento y aspira a que en un par de años baje a 2.0 por ciento, un nivel de daño que nos regresaría, dice, al nivel de hace cinco años.



Pero esto es un negocio para el 'bombero' que vino a resolver el problema a Pemex. La inversión total a aplicar en tres años que concluirán en 2019 serán unos tres mil millones de dólares, estima Betancourt. Es lo que cuesta un complejo sistema de ductos y equipos de procesamiento.



La venta del gas recuperado debe pagar el proyecto en el largo plazo.



¿Quién cobra por las obras? Ubiquémonos en el 505 de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Es la Torre Mayor. Ahí se ubican las oficinas de McDermott, la empresa procedente de Houston que se ha quedado con buena parte de los contratos del nuevo sistema.



Como ejemplo está lo que comunicó el 27 de junio del año pasado: “Mc Dermott Internacional, Inc. anunció que ha sido seleccionada por Pemex Exploración y Producción para un contrato por 454 millones de dólares para la ingeniería, procura, construcción e instalación de la Plataforma Abkatún-A2”.



Dimensionemos. Esta es una empresa que reportó ingresos totales en 2016 por dos mil 636 millones de dólares. El valor de la empresa, según datos de Bloomberg, es de menos de dos mil millones de dólares. Sólo este contrato de 454 millones más los que le ha entregado Pemex recientemente, le cambian la vida.



“He sido enfático en decir que el mercado de México evolucionará. Hay una abundancia de recursos naturales en el mercado marino”, dijo David Dickson, líder de la empresa hace menos de un año. “Realmente mexicanizaremos nuestro negocio”, enfatizó a analistas en una llamada telefónica.



De entonces a la fecha contrató 80 ingenieros y con ello redujo a un 20 por ciento la participación de extranjeros en su plantilla laboral en México.



Su trabajo hoy implica reducir las emisiones de gas de Pemex a la atmósfera, recuperarlo, y por consecuencia, bajar la contribución de México al calentamiento global. Por más crítico que he sido con Pemex, no puedo dejar de observar este beneficio.



