1

Circula, se los juro, una cadena de oración por Mauricio Toledo, mejor conocido en los bajos mundos como el Tomate, aunque dados los acontecimientos recientes en Coyoacán, su feudo, ya deberían llamarle El Sillas Voladoras.



Pero les contaba, en los ámbitos donde el legislador tiene influencia, brinca de celular a celular este mensaje:



“Compañer@ buena tarde, te pedimos hacer una cadena de oración con devoción y fe encendamos una veladora o cirio mañana miércoles a las 21:00 hrs. Para pedir que cesen las difamaciones en contra de nuestro equipo. Especialmente a nuestro líder MT, para que dios lo ilumine, lo proteja en su camino, lo guíe y ponga las palabras adecuadas para poder seguir apoyando a su gente. Ya que de ello dependemos muchas familias. No estamos solos, Dios está con nosotros. Bendiciones. Difunde para que esta cadena de oración no se corte, esta cadena de oración se llevará acabo el día primero de cada mes”.



No supe si leer este mensaje como una muestra de que a los cercanos a Toledo ya les caló la enderazada de primeras planas que esta semana le ha recetado Reforma al hoy legislador (eso de legislador es un decir, por aquello de que esa palabra viene de ley, y todo mundo sabe que MT y ley no riman). O si tomar esas líneas como la prueba viva de que la fe mueve montañas, y de que ha sido gracias a tan colectivo fervor que Mister Tomate ha logrado salvarse de la cascada de acusaciones que le persiguen, al menos, desde 2013.



Porque a él le ocurren cosas imposibles de explicar con la ciencia política, menos en una sociedad democrática donde existe (no se rían) la rendición de cuentas.



Es milagroso cómo se zafó en febrero de 2013 del escándalo de los mensajes de Blackberry donde exigía millonario moche a una constructora. En esa ocasión, Toledo dijo que le habían hackeado su celular, cuando si algo hizo famosa a la tecnología Blackberry era precisamente su seguridad.



Igualmente milagroso resulta cómo ha librado acusaciones de cobro de diezmo en la delegación Coyoacán, de extorsión y de compra de votos. Ante ello, la PGJDF y el Tribunal Electoral le han regalado sendos carpetazos.



Milagro o manto protector del mancerismo, pero el caso es que al Tomate se le resbalan tanto los señalamientos de opacidad y mal uso de programas sociales, como las graves acusaciones publicadas en estos días: por persecución, amenazas y, hasta de eso se habla, sospechosas muertes de excolaboradores.



Nada de eso parece causar merma en su influencia en el Instituto Electoral del DF, la Asamblea y la delegación Coyoacán. Gracias por ello, virgencita.



Ahora sus amenazados, perdón, sus leales piden el milagrito de que en el Frente Opositor no lean prensa, que si leen diarios no crean en ellos, que si creen en lo publicado, no les parezcan graves las nuevas acusaciones, y que en el remoto caso de que consideren grave el rosario de incriminaciones, los del Frente hagan con MT lo mismo que el PRD en 2015: decir que van a estudiar si con tales antecedentes pueden postular a Toledo, para al final hacerlo diputado.



Diosito, cuídalo mucho, y sobre todo –puestos a pedir imposibles– cuídalo mucho muy lejos de los coyoacanenses y, si no es mucho pedir, lejos de los chilangos. No sé, llévatelo al norte, o al oriente, o al sur. Y de una vez sé bueno y llévate con él a sus compas Leonel y Romero. Amén.



Ah, Diosito, y conste que yo ya difundí la cadenita de oración.



Twitter: @SalCamarena



También te puede interesar:

No entiendo a Meade

Las sumas de hoy, ¿la debilidad de mañana?

Tarjetas Bansefi, el papel de Chiapas