Bienvenido, Baisano

Joaquín Pardavé filmaba películas como El Baisano o El Barchante… vaya peso el que tuvo la inmigración árabe, turca y libanesa en México durante el siglo pasado. El cine no escapó de su influencia.



Es posible que una nueva versión de esa mezcla cultural esté en camino.



Entre Cancún y la Ciudad de México, Emirates Airlines decidió finalmente el destino de su vuelo al país. El rumor que suena como turbina en despegue es que volará al territorio de los sopes y las gorditas de chicharrón.



La CDMX debe recibir pronto viajeros originarios de Medio Oriente por vía de esta empresa en la ruta Dubái- Barcelona- Ciudad de México. No hay escala en Estados Unidos, al parecer por razón de los tratos con los que ahuyentan a quien viene de esa región.



Faltan semanas para que hagan el anuncio oficial. Habrá que ver qué opinan en Aeroméxico, la empresa dirigida por Andrés Conesa.



Mall poblano



Ya viene la apertura de su centro comercial Explanada en Puebla. Es de la empresa que dirige Abraham Cababie, de Grupo Gicsa.



¿Su característica? Justamente que es un centro comercial de un sólo piso en una explanada.



Atención, que tampoco es para mañana. Debió retrasarse de septiembre de este año a marzo de 2018, pues la demanda de locales ha sido de tal magnitud que la empresa debió ampliar casi 60 por ciento el área bruta rentable originalmente planeada.



En un inicio plantearon un área bruta rentable de 55 mil metros cuadrados y ahora los planes son construir los inmuebles en un área de 87 mil.



Según el directivo, varios de los locatarios ya apartaron espacios en los cinco desarrollos de este tipo que tienen planeados de aquí a 2020; en Pachuca, León, Querétaro, Cancún y Puebla.



La inversión para cada uno de los inmuebles está prevista en alrededor de mil 600 millones de pesos.



Las Explanadas suponen una nueva categoría de centros comerciales bautizada como ‘Mallentertainment’, que contará con locales comerciales, gimnasio, hotel, feria, hospital y hasta pistas para atletas profesionales en un solo espacio. ¿Quién quiere ir a hacer shopping del “otro lado”?



Un Cuervo en julio



En julio próximo es muy probable que Juan Domingo Beckmann sí se quiera echar un tequilita o hasta dos de su marca Cuervo, por supuesto.

Resulta que la empresa que encabeza Beckmann, podría entrar al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, en sustitución de la emisora Bolsa.



Su entrada que será anunciada en julio no es gratuita, pues debe este honor a su alto grado de liquidez y su buena bursatilización. Pese a que no lleva mucho tiempo en pizarra, es ya una emisora atractiva para inversionistas que lo reflejan en el volumen de transacciones de sus papeles.



La entrada en vigor de Cuervo al IPC sería efectiva a partir de septiembre de este año.



El tema es que estar en la muestra del IPC tiene beneficios sustanciales para las emisoras.



Los grandes fondos internacionales que tienen posiciones en el mercado bursátil invierten una gran cantidad de sus portafolios en las emisoras que conforman justamente este combo de las acciones más comercializadas en México.



