Batalla judicial en Coahuila

1

Aunque los partidos esperaban que todas las elecciones locales de este año llegarían al Tribunal Electoral, la batalla judicial que se va a recrudecer será en Coahuila. Ahí el PAN ya adelantó que llevará hasta la última instancia la defensa de lo que considera el triunfo de Guillermo Anaya. Aunque los panistas aseguran que el cúmulo de irregularidades les dará la razón, desde el PRI, la dirigencia presume que ya no podrán revertir los resultados.



Margarita vs. Anaya



La derrota en el Estado de México atizó la batalla por el 2018 en el PAN y encendió la guerra de acusaciones entre los liderazgos y aspirantes a la nominación. El dirigente nacional, Ricardo Anaya, presumió que con su liderazgo el PAN triplicó el número de gubernaturas y cantó victoria en cuando menos dos de la tres que se disputaron este domingo. Margarita Zavala no le perdonó la derrota en el Estado de México donde, dijo, “perdimos por su personalismo atroz”.



Michael Bloomberg, un buen aliado



El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, junto con otros gobernadores, se reunirán esta semana con mandatarios locales de Canadá y Estados Unidos, para continuar impulsando las tareas del C40 para combatir el cambio Climático, a pesar de la posición en contra de Donald Trump. En esta tarea, reconoció el mandatario capitalino que tiene un aliado invaluable, Michael Bloomberg, enviado especial de Naciones Unidas para estas tareas. Y en él confiarán para realizar las convocatorias internacionales que se requieran.



Panal da sorpresa en Veracruz



Mientras saltó a las primeras planas que Morena se quedó con los municipios petroleros y de importancia económica en Veracruz, lo cierto es que un buen cosechador de triunfos en ese estado fue el Panal. El partido de los maestros se quedó con 18 alcaldías, una más que el propio Morena (17). Con este resultado, se ubica como la tercera fuerza en ese estado, por número de municipios, y yendo solos.



Mudos en el PAN-Edomex



Y donde de plano se quedaron mudos, fue en el PAN del Estado de México. El equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota, lejos de explicar lo que pasó o hacer un recuento de las incidencias, comenzó con los agradecimientos y las despedidas con los medios que cubrieron la campaña. Algunos panistas comentaron que esto no puede quedarse así, debe haber un deslinde de responsabilidades y una autocrítica tanto del equipo de campaña como de la misma candidata.



Juan, como la espuma



En el PRD están felices por el resultado que su candidato a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, obtuvo en la elección del domingo pasado. Tanta es su popularidad que algunas de las tribus perredistas lo ubican como el sucesor de Alejandra Barrales al frente de ese partido. Sin embargo, una vez que se acabó el pacto entre las tribus que llevó a todos a apoyarlo, Nueva Izquierda asegura que la propuesta “es una tontería”, pero que aceptan el reto de la elección interna.



También te puede interesar:

¿Dos credenciales secretario?

Domingo electoral, cardiaco

La reaparición de Arturo Escobar