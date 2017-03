Bajan becas del Conacyt

1

Hay quienes piensan que la izquierda mexicana se había equivocado al dejar pasar en la desindexación del salario mínimo conceptos básicos como, por ejemplo, las becas del Conacyt, pero no es así, al menos los que lo propusieron están totalmente conscientes de la falta de apoyo a los estudiantes de posgrado.



Y aunque usted no lo crea, es la derecha, o sea, el PAN, el que defiende el poder adquisitivo de las becas de los estudiantes, mientras el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, promotor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), critica a los becarios y a algunos columnistas por señalar que al regirse por la UMA pierden cada año poder adquisitivo, al igual que las pensiones y las aportaciones a la seguridad social.



Los estudiantes de posgrado llevan a cabo un movimiento en el que se quejan de esta medida, de la cual ni siquiera obtuvieron un aviso con antelación al pago de su beca en este año, además de que ellos firmaron una carta compromiso con el Conacyt en la que se señala que sus becas se pagarán de acuerdo a salarios mínimos.



Ya este año, en que inicia esta nueva UMA, se pierden 4.55 pesos por cada salario mínimo que se otorga en las becas, y esta brecha irá aumentando cada año, ya que la UMA sube de acuerdo con la inflación y el salario mínimo crecerá más.



Esto no debería significar un problema, pero todos sabemos que la inflación reconocida es mucho menor a la pérdida del poder adquisitivo.



Ante esta problemática, el senador Raúl Gracia Guzmán presentó una iniciativa en la que propone adicionar la fracción VI al artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, en la que se señale que “la unidad de medida que se tomará para calcular el monto de las becas que otorga el Conacyt, será el salario mínimo”.



A diferencia de la izquierda, que es la que se supone que lucha por las causas sociales, el senador Gracia Guzmán mostró sensibilidad ante esta problemática, al presentar la iniciativa para que las becas se otorguen con base en salarios mínimos.



Ojalá también exista sensibilidad respecto a las pensiones y aportaciones de seguridad social, que explicaré posteriormente, porque son un fuerte golpe al futuro y presente de todos nosotros.



'FICHAN' A PORTERO PARA CANDIDATURA A QUERÉTARO

Ante los problemas que ha tenido Ricardo Peláez en el América, hay quienes ya sugieren que el plantel de Coapa integre al presidente del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, como el seleccionador de los elementos del equipo.



Hugo Eric ya trae delantero en su partido con la integración del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, quien trae al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a punto de descender a una inferior división.



Pues ahora resulta que el presidente del PES está afiliando -¿o debemos decir 'fichando'?- a uno de los grandes ídolos del futbol nacional, Adolfo Ríos, conocido como El Portero de Cristo.



Seguramente sólo concordancias religiosas son las que los unen: tanto Hugo Eric como Adolfo Ríos son cristianos.



Las dos nuevas afiliaciones del PES, tanto la del delantero como ahora la del portero, apuntan a que los futbolistas pretenden crecer políticamente contando con el apoyo de un instituto político.



Ambos participarán en las contiendas electorales de 2018, Cuauhtémoc por la gubernatura de Morelos y Adolfo Ríos por la de Querétaro.



Veremos el próximo año si la estrategia le sirve al partido para que, con la popularidad de estos dos ciudadanos, alcance los votos que le permitan continuar con su registro, o si los dos futbolistas deberían haber permanecido precisamente como ciudadanos independientes, ya que los votantes no se inclinan hoy en día por partidos políticos.



Twitter: @ginamorettc



Correo: georgina.morett@gmail.com



También te puede interesar:

Gatopardismo anticorrupción

Imposible enfermarse

El milagro del PRD