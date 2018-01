Ave de tempestades

1

Dicen que ya no tiene fuerza, que no representa casi nada en política, pero apenas se mueve, se crean tempestades.



Así es: un día antes de que se haga público el apoyo de Manlio Fabio Beltrones al precandidato del PRI, José Antonio Meade, empezó a circular en los chats de WhatsApp una noticia falsa, en la que aseguraban que se incorporará a Morena.



Hoy el expresidente del PRI acudirá al Foro “Puntos de Encuentro: México Potencia Sustentable”, organizado por la Fundación Colosio de Sonora.



Cercanos a Beltrones aseguran que, en su primer encuentro público con el precandidato José Antonio Meade, quedará muy claro su apoyo e incluso le levantará la mano, como lo hizo el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el pasado 15 de enero.



Y como parece que esto ya es una estrategia, el encuentro se realizará en el estado natal de Beltrones Rivera.



En el Foro no hay una participación directa del expresidente del PRI, y, en el programa, las conferencias magistrales estarán a cargo del doctor Sergio Alcocer y del premio Nobel Mario Molina, además de que la relatoría le tocará a la senadora Ana Lilia Herrera.



Pero, un día antes del evento, empezó a correr en distintos chats, una versión adjudicada al periódico El Universal, en la que se asegura que Manlio Fabio Beltrones se va a Morena, y que esto se debe a la serie de diferencias con el equipo compacto del precandidato, que no le dará ningún espacio político al sonorense, por lo que en las próximas horas anunciará su incorporación a Morena, “lo que es un golpe mortal al PRI y su precandidato, lo cual sepulta cualquier triunfo en las elecciones”.



La noche de ayer, Beltrones Rivera publicó un tuit en el que señala: “Llegando a Sonora, listo para saludar y acompañar con gusto a @JoseAMeadeK en su visita al priismo estatal”.



Pero este fuego amigo, no sólo perjudica a Beltrones Rivera, sino también al precandidato José Antonio Meade, por lo que los priistas deberían revisar qué pasa en su partido antes de que el tiempo siga corriendo.



GRAN SORPRESA

La respuesta del precandidato del PRI a la Ciudad de México, Mikel Arriola, a la propuesta del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, de que se legalice la mariguana en zonas turísticas, es verdaderamente sorprendente, ya que al parecer no tiene memoria.



El precandidato consideró la propuesta como “una ocurrencia muy grande. Es muy preocupante que un tema de salud se aborde con ligereza por parte de las autoridades”.



Y agregó que “el consumo de mariguana es un tema de salud… que se tiene que abordar desde muchos puntos de vista, incluso, el turístico, pero no creo que sea la mejor forma de vender a nuestro país”.



Y también en Presidencia de la República dejaron claro que el anuncio de Enrique de la Madrid era a título personal, como si nadie recordara que, en abril de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa para autorizar el uso medicinal y científico de la mariguana, y terminar con la criminalización al aumentar hasta 28 gramos la posesión de esta droga.



Está bien que Enrique de la Madrid se refiere a las zonas turísticas, pero le recuerdo al candidato del PRI en la Ciudad de México que su máximo líder envió esta iniciativa al Congreso.



Y, obvio, la respuesta del precandidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, fue que en este momento legalizar las drogas no resolvería el tema de la violencia, por lo que no se puede discutir de manera superficial.



Sería bueno saber qué opinan los perredistas, que han estado a favor de la legalización de la mariguana, de estas declaraciones.



Twitter: @ginamorettc



