Avances reales en las metas de infraestructura

El objetivo del Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018 (PNI) es consolidar a México como una plataforma logística que permita un mayor impulso a la competitividad de nuestra economía: reducir el costo del transporte comercial de bienes y mercancías que produce el país, apoyar la oportunidad de su entrega, facilitar el arribo y movilidad de turistas y hombres de negocios, así como lograr que el país se introduzca a la era digital transformando por completo los precios, la cobertura y la capacidad de nuestra conectividad a la era de las telecomunicaciones, son finalidades que describen el objetivo central del PNI.



La responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es cumplir y lograr los resultados para que las obras de infraestructura comprometidas ante la nación desde el inicio de la presente Administración Federal, así como los programas y acciones que especifica la Reforma de Telecomunicaciones, se materialicen y pongan en marcha.



Alcanzar estos grandes propósitos enfrenta, como es normal en la ejecución de cualquier gran programa de trabajo, problemas de diferente naturaleza y de grandes proporciones, como fue sin duda el efecto de la baja en el precio del petróleo, lo que obligó al Gobierno de la República a tomar medidas que permitieran cuidar las finanzas públicas y el equilibrio económico.



Una solución sencilla ante esto hubiera sido cancelar algunas obras y programas del PNI. En lugar de ello, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, buscamos fuentes alternas de financiamiento y gracias a la solidez y viabilidad de los proyectos del PNI se logró la confianza de inversionistas privados nacionales e internacionales. Como ejemplo, destacan la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el Nuevo Puerto de Veracruz, la Red Compartida y un gran número de nuevas autopistas, así como la conformación de Asociaciones Público-Privadas para la conservación y mantenimiento de carreteras estratégicas.



De esta manera, todos los proyectos establecidos en el PNI siguen en marcha, con una inversión de 1.44 billones de pesos, y la responsabilidad fundamental de la SCT continua en proceso de cumplimiento.



Estos proyectos se sintetizan en 52 autopistas y 80 carreteras con un total de 6,500 kilómetros, la construcción del nuevo Tren Interurbano México-Toluca y el Tren Ligero de Guadalajara, duplicar la capacidad instalada de nuestros puertos para llegar a más de 500 millones de toneladas por año en 2018, son relevantes ejemplos de las obras de infraestructura más trascendentes en la historia de la SCT.



Mención especial merece también la Reforma de Telecomunicaciones, la cual ha concretado cambios estructurales que no se habían logrado en décadas y que hoy se han traducido en una profunda transformación: nueva regulación y condiciones de más competencia y cobertura, mayor calidad y mejores precios, con beneficios inmediatos y tangibles para la sociedad.



Algunos logros alcanzados por la SCT han sido reconocidos por importantes organismos internacionales: la Organización Mundial de Operadores de Telecomunicaciones Móviles reconoció a la Reforma de Telecomunicaciones como la mejor política gubernamental a nivel global y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo de las Naciones Unidas, al programa México Conectado como el mejor programa internacional en la materia.



Por otra parte, el modelo de financiamiento del NAICM recibió el reconocimiento “Latin American Airport Deal of the Year”, otorgado por la publicación Infrastructure Journal Global. De igual forma, México recibió por primera vez para una nación de América Latina, la presidencia del Foro Internacional del Transporte de la OCDE, y en junio de este año, la Red Puntos México Conectado obtuvo el premio al mejor proyecto en la categoría “Desarrollo de habilidades”, otorgado por la UIT y se tiene conocimiento de que otros importantes reconocimientos están en vías de ser anunciados en los próximos días a la comunidad internacional.



Al finalizar este mes habrán transcurrido 1,734 días ininterrumpidos trabajando para comunicar a los mexicanos más y mejor por tierra, mar y aire así como a través de las telecomunicaciones, además de a México con el mundo.



*Secretario de Comunicaciones y Transportes.