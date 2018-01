Apuntes electorales

1

1.- No hay forma de patear la pelota o salirse por la tangente. O el gobierno federal asume sin ambigüedades el desahogo de los asuntos más inmediatos y visibles de corrupción, o el candidato presidencial del PRI naufragará aun antes de iniciar su campaña.



José Antonio Meade dijo ayer que quiere extirpar la corrupción de la política y devolverle la dignidad, pero las acciones de corrupción y las omisiones –presentes y pasadas– del gobierno y del PRI para prevenir y atacar casos concretos de peculado y cohecho, son como nubes grises que se ciernen día y noche sobre la plataforma de honestidad personal de Meade. El asunto más inmediato y notorio: el gobierno del estado de Chihuahua pide que el gobierno federal requiera la extradición del exgobernador César Duarte por un presunto caso de peculado y de financiamiento ilegal de campañas políticas. La averiguación que lleva a cabo el gobierno de Javier Corral parece contar con elementos probatorios y con denuncias de testigos que habrían recibido órdenes del mismo exgobernador.



Si el gobierno afronta de manera inmediata el caso y facilita la extradición de Duarte para que camine el proceso con bases sólidas y sin violaciones al debido proceso, José Antonio Meade recibiría oxígeno para al menos navegar en los siguientes meses y sortear los negativos que le impone el gobierno y el PRI en esta materia. Si hay dilación o se bloquea el proceso, el caso de César Duarte puede convertirse en una camisa de fuerza que mine su discurso de honestidad.



2.- La propuesta de López Obrador de cancelar la reforma educativa es tan clara, contundente y dañina para el futuro de la educación, que podría ser el elemento central para combatir su candidatura. Pocos temas de política pública son tan sensibles para la población como la escuela, el maestro y los beneficios de una buena educación. Quienes vislumbran que AMLO es un riesgo para el futuro de México cuentan con el mejor caso para argumentar en su contra. Por cierto, es muy relevante que Esteban Moctezuma, una persona sensata y respetable, propuesta como eventual secretario de Educación Pública de López Obrador, explique su postura en la materia. Siendo liberal ha dicho que apoya la reforma, aunque es incongruente entonces que acepte ser secretario de un presidente que bloquearía de manera frontal dicha reforma. En una entrevista reciente, Moctezuma solamente dijo que van a permanecer las cosas buenas de las reforma educativa y que lo malo se modificará: “Es muy claro lo que dije, lo bueno se queda y lo malo lo deciden alumnos, maestros, padres de familia, y obviamente hay que ser abiertos a que en las cosas buenas haya continuidad”.



3.- La credibilidad de los candidatos se construye a partir de pequeños ejemplos, no de discursos grandilocuentes. El PAN ha combatido históricamente el nepotismo y el tráfico de influencias en los gobiernos del PRI. Así lo hizo cuando Rubén Moreira fue postulado como candidato a gobernador de Coahuila, en 2011, porque su hermano era el gobernador saliente. El candidato del PAN en aquel entonces, Guillermo Anaya, dijo que “los coahuilenses están cansados de la inseguridad, del desempleo, corrupción y del nepotismo, la gente quiere aires nuevos y erradicar cacicazgos”, y aseguró que su victoria sería la vacuna en contra del nepotismo de los Moreira. Cuando en 2004 se especuló que la primera dama quería ser candidata a la presidencia, hubo al interior del PAN una enorme crítica que contribuyó a que esa idea se desvaneciera. No obstante, los estándares de exigencia son distintos ahora. En diciembre pasado, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador de Veracruz del mismo nombre, fue postulado como precandidato del frente PAN-PRD-MC para suceder a su papá. Esta semana Martha Erika Alonso, la esposa del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, anunció que buscaría la candidatura para la gubernatura de esa entidad también por el PAN. ¿Qué dice Ricardo Anaya? ¿Está de acuerdo con que gobernantes apoyen a familiares para sucederlos en el cargo o que usen sus recursos políticos para apoyar candidaturas de cónyuges? En ambos casos se trata de aspirantes con méritos propios, pero ese no es el problema, sino el conflicto de interés, el tráfico de influencia y el nepotismo. ¿Podría el hijo actuar con imparcialidad una vez en el cargo si encuentra algún caso de corrupción del papá? ¿Lo haría la esposa?



4.- Morena definirá a su candidato a gobernador en Morelos mediante una encuesta. Si los números hablan, lo más probable es que el elegido sea Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca: el futbolista es adorado a pesar de su pésimo desempeño y de los señalamientos de corrupción. Los partidos son filtros justamente para evitar que sea la popularidad o la fama lo que decida quién gobierna. Tan nefasto es que el dinero mande en política, como que lo hagan las encuestas. Es irresponsable que López Obrador se lave las manos al amparo de la supuesta democracia del pueblo, porque su partido tiene una responsabilidad ética de evitar que alguien como Blanco sea gobernador.



5.- Inteligente y dinámica la campaña de Salomón Chertorivski para ser candidato del Frente al Gobierno de la Ciudad de México. Desde que inició la precampaña ha difundido alrededor de 20 videos en redes sociales, en los que ha abordado temas como el transporte público, los peatones, el cuidado a los adultos mayores y la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones. Aire fresco frente al estilo clientelar de la mayoría de los políticos capitalinos de izquierda. Sin duda, el mejor candidato que podría postular el PRD: elocuente, innovador, honesto y con experiencia.

