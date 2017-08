Apuntan a Padierna para la CDMX

1

Luego de que el senador Mario Delgado engrosó la lista de aspirantes de Morena a la candidatura para el Gobierno de la CDMX, en el PRD comienza también a abrirse el abanico. Por lo que se ve, Alejandra Barrales no irá sola. Ayer el secretario general del sol azteca en la capital, Enrique Vargas, destapó a la senadora Dolores Padierna, de la corriente IDN. Eso sí, el segundo de a bordo en el perredismo capitalino llamó a considerar la alianza con Morena… por aquello de ir a lo seguro.



Relevo en el PRI mexiquense



Tras el apretado triunfo de Alfredo del Mazo en el Estado de México, quien fuera su coordinador de campaña, Ernesto Nemer, se perfila como el próximo dirigente del PRI estatal. El extitular de la Profeco irá a suceder a Alejandra del Moral. El nuevo líder tendrá la encomienda de sacar adelante los comicios locales y federales de 2018, pues la entidad mexiquense es clave para que los priistas conserven la Presidencia. Aunque, dicen, con esas “caras nuevas” ya perdieron un millón de votos en junio; a ver cuántos más van a perder en julio próximo.



La baja nuestra de cada día



En nuestro ya habitual recuento de las bajas que registra el PRD, un día sí y el otro también, hoy toca el turno a la secretaria de Comunicación del sol azteca en Chiapas, Esperanza Cruz Zapata, quien junto con decenas de militantes se fue a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. El argumento (al menos el oficial) fue la oposición al pretendido Frente Amplio Democrático. Y sigue la fuga hormiga.



Evitan mala pasada



Hasta altas horas de la noche del lunes, el jefe de gobierno de la CDMX avisó a la Cámara de Diputados que no asistiría ayer martes a la inauguración del foro “La Gran Transformación Urbana: Principios para un nuevo Modelo de Ciudad”, porque –nos dijeron– le reportaron que los diputados de Morena le podrían armar una mala pasada, debido al delicado caso del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado. En su representación al evento, organizado por el PRD, llegó Salomón Chertorivski, quien se placeó sonriente y saludador por San Lázaro.



Otra de Cué



Conforme le siguen rascando, en Oaxaca brotan más anomalías de la administración de Gabino Cué. Esta vez las irregularidades detectadas en la licitación para construir el Hospital de Especialidades de Juchitán de Zaragoza llevaron a la Contraloría a suspender la obra y convocar a una nueva licitación pública nacional. Las fallas –nos revelan– incluso se dieron en la evaluación de costos. Y como no están dispuestos a arriesgar el presupuesto de 200 millones de pesos que se tiene, más vale frenar a tiempo.



Simpatías expresas



Nos revelaron que, aunque el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se mantuvo serio y ecuánime en su reunión privada con diputados federales y locales del PRI, hubo dos que se lanzaron de plano para expresarle su apoyo para la candidatura presidencial. Uno fue el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el poblano Víctor Manuel Giorgana, y otro, el exaspirante a la gubernatura de Quintana Roo, José Luis Toledo. El funcionario sólo les dijo, serio pero amable, que su tarea ahora es sólo el Presupuesto de 2018.



