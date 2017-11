Apariciones, ausencias y bromas en el Auditorio

1

El evento de AMLO en el Auditorio Nacional sirvió para la reaparición de políticos como Porfirio Muñoz Ledo y Alejandro Encinas –que recientemente se habían mantenido distantes del tabasqueño–, pero también para que figuras como Cuauhtémoc Cárdenas o Ricardo Monreal hayan determinado hacerle el vacío al líder de Morena. El “aplausómetro” se lo llevaron Claudia Sheinbaum, Elena Poniatowska y Alfonso Romo, y el chiste más aclamado fue el de López Obrador cuando dijo que es tan autoritario que hasta ha aceptado que su hijo menor le vaya al América.



Sobre advertencia no hay engaño



Y los que mantienen sus dudas respecto al futuro del Frente Ciudadano son los senadores rebeldes del PAN, entre los que se encuentra el senador Javier Lozano. Ayer escribió en su cuenta de Twitter que el Frente puede pasar de la simulación al fracaso si no hay un proceso democrático en la elección del candidato. El legislador aplaudió el comentario del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de no participar si hay dedazo, y advirtió: “Sobre advertencia no hay engaño”.



Calderón, contra el populismo en el PAN



Ayer el expresidente Felipe Calderón cuestionó las ofertas que hace su propio partido en el Frente Ciudadano por México (PAN-PRD-MC), al referirse a la promesa de éste de entregar una renta universal a todos los mexicanos. “Ajá. ¿Y de dónde van a sacar los recursos? Peor aún si también proponen bajar impuestos. Son las viejas recetas populistas que llevan al déficit público, al endeudamiento y a la inflación. Se ve que no sólo @lopezobrador_ ignora verdades elementales de las finanzas públicas”, puso en Twitter.



Sin eco, elección de auditor



Llevan ya cuatro días sentados en el módulo instalado en la Cámara de Diputados, y es el momento en que no ha acudido un solo aspirante a registrarse como candidato a ocupar la jefatura de la Auditoría Superior de la Federación, cargo que dejará el último día de este año el contador Juan Manuel Portal Martínez. El plazo de registro inició el viernes 17 y termina el 26 de noviembre. Aunque los diputados estimaron que revisarían un promedio de 40 solicitudes, tal parece que serán menos. En San Lázaro no saben si el desaire al proceso de elección fue por el puente “revolucionario”, o porque de plano ya no hay confianza en lo que hacen los diputados.



Cambio en debates presidenciales



Según las reglas que el INE aprobará mañana, durante los debates los candidatos presidenciales podrán ser cuestionados por el moderador. Además, aunque los abanderados conocerán los temas a tratar, no tendrán acceso a las preguntas hasta el momento del encuentro. Con este tipo de medidas, la comisión respectiva que preside Benito Nacif espera que en 2018 se supere la imagen de los debates presidenciales acartonados y que sólo sirven para esquivar temas importantes. ¿Será?



Socios incómodos en El Yaqui



En todos lados se cuecen habas, y el Club El Yaqui no es la excepción. Resulta que ahí son ya varias las socias que se han quejado de insultos e incluso golpes de parte de doña Guadalupe Saenz, quien es esposa nada más y nada menos que de David Garay Maldonado, Coordinador General Jurídico de Sedesol federal y cercano colaborador del secretario Luis Miranda. ¿Será por eso que las quejas que se han presentado ante la gerencia del club no han sido atendidas? No sólo eso, sino que hasta las membresías de algunas quejosas han sido suspendidas. Vaya socios los del club.



También te puede interesar:

'Rebeldes' de AN otra vez marcan diferencia

PAN y PRD, a Consejo este fin de semana

Se entrampa el Senado