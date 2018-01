Anuncios y simulación

Seguramente usted ya habrá escuchado o visto los anuncios de publicidad de las precampañas hoy en curso. ¡La mercadotecnia política que nos acompañará hasta el 28 de junio! Por ahora los precandidatos de las tres coaliciones están en campaña para pasar de la categoría de “pre”, a la de candidatos formales; producto de la reforma político-electoral de 2013. Así de barroca, así de mexicana. En un sistema político que tiene en su DNA la simulación, se permiten las campañas primarias en donde no hay competencia, en donde no habrá elección.

Los tres buscan el voto de nadie. Son tres rounds de sombra.



Para colmo del absurdo, al final de cada uno de los spots que se difunden a nivel nacional escuchamos la leyenda: “proceso de selección interna del PAN, o del PRI, o del PRD, o del Verde”, dependiendo de quién lo esté pagando. ¿Para qué tanta simulación? Ya sabemos quiénes serán los candidatos en la boleta; sin embargo, el sistema electoral que tenemos es como de vacilada. Aunque no hay contienda, quienes “aspiran a ser candidatos” tienen derecho a publicidad.



Si bien las campañas pasan por fases conocimiento y propuesta, y deben tener una veta emocional, la publicidad que estamos escuchando podría al menos ser de mayor valor rumbo a la elección del primero de julio. Conocer más al candidato es sin duda importante: trayectoria, familia, entorno y origen. Sus atributos como persona y su desempeño profesional son elementos centrales de cómo será una vez que gobierne.



Las campañas podrían mejorar comunicando mejor todo eso.



Pero la manera de conocerlos de verdad no es con publicidad.



El INE debería promover el mayor número de debates posibles entre los candidatos, para que los electores conozcamos mejor qué nos proponen y podamos verlos contrastar y defender sus ideas.



Los anuncios, pero sobre todo la simulación, sobran en nuestro sistema electoral. Tengamos 6 debates, dos por mes, durante abril, mayo y junio, con formatos diferentes, frescos, no acartonados, que capturen el interés y la atención de la ciudadanía. El INE está a tiempo de oxigenar y mejorar los términos del proceso electoral.

Twitter: @julio_madrazo



