Andrés Manuel y la farándula

Morena quiere asegurar su liderazgo en las encuestas y traducirlo en votos el día de las elecciones. Al parecer en esta ocasión Andrés Manuel está decidido a hacer lo que sea para alcanzar el triunfo.



Es conocida su conducta poco escrupulosa para seleccionar a sus compañeros de ruta. Nada le importa, nada les cuestiona si se acercan a él. Basta con tocar el manto del Mesías para quedar curado, limpio de cualquier delito que se haya cometido, de cualquier maldad llevada a cabo, de cualquier conducta bochornosa. Estar cerca de él purifica y garantiza probidad. Por eso le da lo mismo que se le acerque quien sea: corruptos, delincuentes, ociosos de la política, traidores profesionales, mercaderes sin dignidad, actorcillos de cuarta, líderes sindicales en desgracia, representantes de lo peor del PRI o del PAN, strippers, políticos en desgracia, juniors, caciques y una amplia fauna que aumenta cada semana más.



La política mexicana está llena de personajes chuscos y grotescos. Morena está dispuesta a dar una generosa aportación en este sentido con sus candidatos. Así como Andrés Manuel cree fervientemente que su sola presencia como presidente inhibirá a los corruptos, disminuirá la delincuencia, los narcos ya no matarán, florecerá el empleo y la felicidad, así piensa que sus colaboradores, conocidos por sus corruptelas, se convertirán en gente decente y los tarados tendrán una mente aguda y luminosa. Cada semana sorprenden más los candidatos que selecciona López Obrador. No hay una claridad respecto de los criterios.



El stripper Sergio Mayer será candidato del partido de Andrés Manuel. Nadie sabe bien a bien qué decir. Una sonrisita burlona se asoma por todos lados cuando se comenta el asunto. Hay quienes sostienen que Mayer y Andrés Manuel harán un número estelar en el cierre de campaña y que bailarán juntos el “Aserejé” y que ya han visto al Peje ensayar cantando: Aserejé, ja deje tejebe tude jebere, sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí. Sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí. Ya nada es sorpresa con AMLO, sale en un video cantando “Las mañanitas”, persigue palomas, incluso ha llegado a comer con cubiertos. Parece capaz de cualquier cosa.



Lilly Téllez es una periodista de la televisión mexicana. Nadie puede mencionar algún aporte de la señora Téllez en el ejercicio de su profesión. Pero todos vimos su salto a la fama como periodista combativa en aquella entrevista colectiva al presidente Peña Nieto hace algunos años. Pocas, sin duda muy pocas personas se atreverían a hacer lo que hizo Lilly en esta entrevista. Permanecía callada, con una mirada catatónica que generó dudas en las redes sociales sobre el número de tafiles que tiene que ingerir alguien para mantener ese gesto. Y entonces llegó su turno para preguntar y se lanzó: “Señor Presidente, ¿cómo fue usted tan, pero tan valiente para lograr esto?” Ahí quedó la contribución de Lilly al periodismo nacional. Ahora Andrés Manuel quiere que Téllez sea senadora de la República por su partido Morena. Todo indica que López Obrador es todavía más valiente que Peña Nieto.



Y todavía no acaban de estar todas las candidaturas, así que tendremos más motivos para sorprendernos.



Twitter: @JuanIZavala



