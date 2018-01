Anaya ya hace “campaña”

1

En Twitter, el que no cae resbala. Cierto es -y todo mundo sabe- que eso de las “precampañas” es una vacilada, y que los “precandidatos” (únicos, además) hacen giras por todo el país en lo que a todas luces es una “campaña” anticipada, pues nadie se traga el cuento de que “son mensajes dirigidos a los militantes”. Pero una cosa es que todos los aspirantes lo hagan, y otra que encima lo digan. Es el caso del panista Ricardo Anaya, quien posteó una foto acompañado de su familia, presumiendo: “Hice campaña en BCS”. Parece peccata minuta, pero nadie se llame a sorpresa cuando sus adversarios metan una queja por actos anticipados de “campaña”.



¿Procuración de justicia en Chihuahua o política?

Hay una preocupación creciente por la forma en la que está trabajando la Fiscalía General de Chihuahua, a cargo de César Peniche, que más parece un apéndice político del gobierno estatal que una agencia independiente. El caso es por la solicitud de traslado de Alejandro Gutiérrez a un penal federal, hecha formalmente por Jesús David Flores Carrete a Rogelio Figueroa, comisionado de penales federales. Pero luego Peniche salió a denunciar con escándalo que era la Federación quien quería sacarlo. Y luego dicen que el asunto no es político.



Joven promesa de MC… una tras otra

La joven promesa de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, el diputado local y hoy aspirante al Senado, Samuel García –quien hace unos días salió muy sonriente acompañando a los hijos de Colosio y Basave en el anuncio de sus candidaturas–, acumula ya tres pifias que no le están dando muy buena imagen. En mayo pasado fue exhibido conduciendo un BMW de 2.6 millones de pesos. En diciembre un video lo mostró en redes con tragos de más. Y la más reciente gracejada del joven político regio es una foto de “precampaña” al lado de un “Yuawi”… falso. Sí, un niño ataviado y físicamente parecido al de la famosa canción de “Movimiento Naranja”. Aaay Samuelito…



INE alista poda de tramposos

El INE prepara la guadaña para “cortar” a los independientes que incurrieron en anomalías graves al presentar firmas falsas para obtener su registro como candidatos a la Cámara de Diputados. Esta semana, el Consejo General conocerá el informe final en la materia, que incluye la lista de los aspirantes que se quedarán fuera de la contienda y establecerá si ameritan que se finquen responsabilidades. El consejero presidente Lorenzo Córdova advirtió que esto apenas es el inicio, pues la misma advertencia va para los que buscan una senaduría o la candidatura presidencial.



Corral, Anaya y la travesura de Lozano

Malditas sean las redes sociales. Al menos eso deben pensar –o quizás no les importe– hoy día Javier Corral, gobernador de Chihuahua, y Ricardo Anaya, precandidato presidencial del Frente. La travesura la hizo el senador Javier Lozano, y bastó con subir a Twitter un fragmento de video de aquel debate que los dos panistas tuvieron en su momento rumbo a la presidencia del partido. No fue una ni dos, fueron varias las acusaciones de corrupto que Corral lanzó a su entonces rival y hoy aspirante a Los Pinos. Hoy presumen unión y dicen ir de la mano en la lucha anticorrupción. Las vueltas que da la vida… y la política.

