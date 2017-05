AMLO quiere revancha en Neza

1

Andrés Manuel López Obrador ya anunció, para el lunes 29, cierre masivo de campaña de Delfina Gómez en Nezahualcóyotl, tierra del candidato del PRD, Juan Zepeda. De acuerdo con el cuarto de guerra de Morena, la idea es “meterle unos calambres” al perredista y “mostrar el músculo” de ese partido. Aseguran que el dirigente de Morena ya tomó como algo personal el roce con el exalcalde de ese municipio, quien aseguró que él obtuvo más votos que AMLO en los comicios de 2012.



El optimismo de Anaya



El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, dijo que la elección de Edomex no se va a judicializar, porque el triunfo de Josefina Vázquez Mota será contundente. Eso contradice, sin embargo, sus dichos de hace unos días, en el sentido de que su partido ha presentado más de 20 denuncias ante las autoridades electorales por diversas irregularidades, sin respuesta alguna.



Molestia en bases priistas



A una semana de que concluyan las campañas, el PRI del Estado de México registra problemas en sus bases de militantes y operadores. Nos revelaron que hay desacuerdos en el reparto de los apoyos económicos para movilizar a la población el día de la jornada electoral. Los priistas de base reclaman que los fondos e incluso las tarjetas repartidas –una rosa y otra rojiverde– se han quedado en unas cuantas manos del partido. Por ello, en regiones como Toluca, advierten que, si no concretan lo prometido, optarán por apoyar en las urnas al perredista Juan Zepeda.



Lo negro de la justicia



El narcomenudista Venustiano Valderrama Flores es uno de los delincuentes más peligrosos de la CDMX. Cuenta con cinco ingresos a prisiones, entre 1994 y 2012. El viernes pasado, junto con tres de sus cómplices, enfrentó a tiros a policías capitalinos, en la colonia Gabriel Hernández, al ser descubiertos vendiendo droga. Uno de los preventivos murió y, aunque Valderrama Flores y sus cómplices fueron detenidos, el juez de control Jorge González Tenorio lo dejó en libertad, porque dice que su captura no se apegó a la ley.



Videgaray no tira la toalla



“Siempre ha habido la tentación de voltearnos y dar la espalda, pero no lo hacemos”, dijo el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al referirse a las negociaciones con Estados Unidos. Durante su participación en el panel “Un diálogo sobre temas estratégicos de la relación de América del Norte”, el canciller admitió que la renegociación del TLCAN no será fácil. De hecho, en algunos momentos es “estresante”, pero que no hay espacio para la rendición.



Mete el PAN reversa en Mando Mixto



Quiso apresurar al PRI a votar esta semana el dictamen de reformas en materia de Seguridad Pública para crear el Mando Mixto, pero al panismo no le resultó la jugada. El coordinador de los priistas en San Lázaro, César Camacho, le tomó la palabra y le anticipó que con su mayoría lo votará en contra, y desechará en definitiva el tema. En respuesta, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista Jorge Ramos, mejor suspendió la sesión programada para hoy, que dizque para buscar el consenso. Ahora el PRI exige al PAN que le entre al tema, que convoque a sesión y se vote el dictamen.



También te puede interesar:

PGR y el caso Odebrecht

El miedo no anda solo

“Comisionitis” cunde en la Conago