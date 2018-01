AMLO o cómo perder a las Fuerzas Armadas

1

Andrés Manuel López Obrador quizá gane la Presidencia golpeando a las Fuerzas Armadas y proponiendo amnistías al crimen organizado, pero corre el riesgo de perder al Ejército y la Marina en el proceso. En las oficinas militares y de inteligencia del país -y probablemente también en las de Washington- debe haber más de un foco rojo prendido ante la cada vez más beligerante opinión del tabasqueño hacia las estructuras de seguridad nacional del país.



Si lo que López Obrador dice va en el sentido que parece, estaría amenazando la continuidad existencial del Ejército y la Armada como las conocemos en momentos en que lanza peligrosos guiños al narcotráfico, planteando la posibilidad de otorgar un perdón a sus integrantes.



Lo que es indudable es que ya debe haber más de un oficial con las cejas levantadas ante el cúmulo de declaraciones de las últimas semanas. Vaya, muy probablemente no ha habido en mucho tiempo una frase que haya caído peor entre los altos mandos de la SEDENA y SEMAR como la que soltó el tabasqueño este jueves, durante la presentación de su equipo de seguridad, al frente del cual estará el ex foxista Alfonso Durazo.



“Informo que vamos a integrar a todas las fuerzas policíacas y militares del país en una sola corporación. Se va a crear una Guardia Nacional para garantizar la seguridad”, dijo López Obrador.



¿Integrar? ¿Todas? No hace falta especular demasiado para entender que ese anuncio, unido al hecho hace unas semanas sobre la fulminante desaparición del Centro de Investigación sobre Seguridad Nacional (CISEN), debe tener incómodos y preocupados a más de un analista, general y almirante.



Más aún, cuando se toma en cuenta algunas opiniones recientes de López Obrador sobre tres instituciones claves para la seguridad del país:



--El CISEN sólo sirve para espiarlo.



--El Ejército tomó parte de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.



--La Marina abatió a jóvenes inocentes desde un helicóptero artillado en Nayarit (durante un enfrentamiento con una célula del cártel de los Beltrán Leyva).



II



El consenso entre los expertos apunta a que López Obrador no tiene una idea clara sobre la seguridad del país.



Buscamos a Alejandro Hope. La propuesta de López Obrador, nos dijo en El Financiero Televisión, sería un disparate, si es que en realidad se quiere “fusionar” al Ejército con la Marina y la Policía Federal, como se desprende de lo que dijo el tabasqueño por la mañana.



“Ni Andrés Manuel se entiende”, dijo Hope.



Lo cierto es que no queda del todo claro el objetivo de López Obrador, un experto en eso de moverse en la nebulosidad de las promesas de campaña.



Otro que levantó la voz de alarma fue Juan Ibarrola, experto en las Fuerzas Armadas. López Obrador parece pecar de ingenuo. O quiere parecerlo. “Creo que AMLO le falta entender la verdadera realidad de la situación de emergencia de seguridad que vive el país”, dijo Ibarrola.



Quedan muchas dudas.



¿Cómo van a convivir el Ejército y la Guardia que propone AMLO? ¿Se van a repartir las tareas? O si se fusionan, ¿se van a supeditar los mandos castrenses a cualquier persona que no sea un militar de rango superior? No pueden. No es posible. No está en su ADN. Impensable imaginar que los generales y a los almirantes tomarán dócilmente órdenes de cualquier persona que no sea un superior emanado de sus filas.



Son preguntas que no tienen respuesta, pero que deben estar siendo estudiadas en las sedes militares y de inteligencia de México y Estados Unidos con extremo detalle. López Obrador está proponiendo la más profunda reforma a las estructuras de seguridad nacional del país desde la II Guerra Mundial.



***

Del otro lado del espectro político también hay dudas. “Todo es un absurdo”, nos dijo Javier Sicilia, cuando lo buscamos para ver su opinión. El poeta simplemente no entiende qué es lo que está planteando el precandidato presidencial.



“Es un montón de propuestas, de ocurrencias. No nos está dando tiempos, argumentos. Nos habla de un aparato de seguridad monstruoso. No queda claro”, lamentó.

