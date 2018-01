AMLO insulta a Yunes, pero rehúye el debate

1

Desde hace dos años se ha ido configurando lo que será una de las confrontaciones más ríspidas de cara a las elecciones de julio. Y es que cada vez que AMLO pisa territorio veracruzano insulta a Miguel Ángel Yunes. Él, por su parte reta al tabasqueño a debatir, pero AMLO le da la vuelta. Para el precandidato de la alianza Morena-PES-PT Veracruz es un estado fundamental en su intención de ganar la Presidencia. No quiere tropezar ahí, con Yunes, que es un muy buen polemista. ¿Quién dijo miedo?



Partidos, a pasar la charola



Además de la bolsa por seis mil 788 millones de pesos con la que cuentan los partidos para este año, cada fuerza política podrá juntar hasta 119.5 millones de pesos provenientes de militantes y simpatizantes. El INE autorizó los topes que tendrán los partidos para fondearse con recursos provenientes de sus afines, por lo que, con el aval de la autoridad electoral, podrán “pasar la charola”.



Osorio se fue por la puerta grande



“Soy un hombre de convicciones, soy un hombre que no va por puestos”, fueron las primeras declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong a la prensa como exsecretario de Gobernación. El político hidalguense, que irá por una senaduría, dijo, en corto, que más allá de la candidatura, está muy satisfecho con su vida, porque es un hombre de proyectos... Y por lo visto también de emociones, pues se mostró conmovido por los elogios del Presidente en los discursos de despedida.



Navarrete Prida regresa a Gobernación



El nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dejó en claro que en la dependencia no se bajará la guardia y el trabajo será igual de intenso. Comentó que no es nuevo en la dependencia, pues ya antes, en 1994, fue secretario particular del titular de esa dependencia, Jorge Carpizo, luego subsecretario, y dijo conocer lo que significa la palabra intensidad.



Calderón defiende a los rebeldes



Al expresidente Felipe Calderón no le gustó la expresión de Juan Pardinas, director del Imco, hacia sus fieles en la bancada panista en el Senado, los autodenominados “rebeldes”. En su Twitter, el activista anticorrupción señaló que “después de @JLozanoA, falta que el resto de los #RebeldesdelPAN también salgan del closet”. El exmandatario calificó el tuit que alude a Javier Lozano –hoy en la campaña de Meade– de “prejuicioso, irrespetuoso, ruin”, y cuestionó que “‘salir del closet’ es una expresión incluso homofóbica”.



Comida de exhacendarios



Mientras el presidente Enrique Peña tuvo un día de ajustes en su gabinete por la salida de Miguel Ángel Osorio y Luis Miranda, el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, se hizo un espacio en su agenda de precampaña para tener un encuentro de “amigos” con exsecretarios de Hacienda y con el actual titular de la dependencia, José Antonio González Anaya. Entre los asistentes a la “tradicional comida” estuvieron Luis Videgaray, Ernesto Cordero, Francisco Gil Díaz, Guillermo Ortiz, José Ángel Gurría, Pedro Aspe y David Ibarra.



