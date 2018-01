AMLO despierta más interés: Google

1

¿Qué es lo que determina que un político en campaña (o precampaña, en realidad es casi lo mismo en México) impacte entre quienes lo ven o lo escuchen?



Son múltiples factores, pero uno de ellos sin duda es el interés que despiertan.



¿Y cómo medimos el interés que pueden generar los políticos que buscan que la gente los conozca o identifique?



Hay muchas formas de hacerlo, pero una de las que le hemos referido en varias ocasiones en este espacio es la medición que ofrece Google a través de Google Trends, que compara las veces que se ha buscado en Internet a una determinada persona.



El resultado que arroja este instrumento hasta el día de ayer es que Andrés Manuel López Obrador está haciendo una precampaña que genera más interés que sus contrincantes.



Con una escala normalizada que da un máximo de 100, AMLO tiene una media de 69 puntos en los últimos 30 días; en un distante segundo lugar aparece José Antonio Meade con 27 puntos; le sigue Ricardo Anaya con 23 puntos; Margarita Zavala tiene 5 puntos, y Jaime Rodríguez, ‘El Bronco’, tiene 1 punto.



Le subrayo que estos datos no son una encuesta ni reflejan ninguna intención de voto, sino marcan simplemente niveles de interés de personajes de acuerdo con la cantidad de veces que son buscados a través de Google.



¿Qué es lo que revelan las cifras referidas?



A lo largo de los 30 últimos días, AMLO siempre ha estado por arriba del nivel de atención de sus contrincantes. Como mera referencia, el punto más bajo que tuvo AMLO en los 30 días analizados fue el 2 de enero (igual que el 27 de diciembre), con 42 puntos. En contraste, el punto más alto que tuvo Meade fue de 41 puntos el pasado 20 de enero.



Presuntamente, el objetivo de las precampañas no es despertar el interés general, pues se supone que son dirigidas a las militancias de los respectivos partidos.



Pero en el sistema de normas contrahechas que tenemos en materia electoral, la realidad es que las campañas electorales comenzaron ya y que los mensajes de los protagonistas apuntan al electorado general… aunque al final adviertan que el anuncio es sólo para un grupo definido.



El interés que despierta un precandidato o candidato no sólo deriva del éxito de los spots sino de la capacidad que tienen para que sus propuestas, dichos, apariciones públicas, sean comentados en los medios, tanto los tradicionales como las redes sociales.



El equipo de campaña de López Obrador, podría poner una ‘palomita’ a la tarea que han realizado, por lo menos a partir del dato de Google.



Pero los equipos de Meade y Anaya deberían hacer un examen profundamente autocrítico para preguntarse por qué no están generando el interés al que seguramente aspiran.



Quienes han estado en procesos electorales saben que al interior de los equipos frecuentemente hay una actitud defensiva. Nadie quiere perder su chamba y hay una tendencia natural a racionalizar los resultados negativos o medianos, y argumentar que serán mejores en el futuro.



Por otra parte, el equipo de AMLO también corre el riesgo de dormirse en sus laureles, sobre la base del resultado favorable en términos del nivel de interés que han despertado.



Falta mucho, pero los 40 días de precampañas que ya llevamos son suficientes para hacer un balance y saber qué le ha funcionado y qué no, a cada quien.

