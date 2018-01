Ajustes por candidaturas

1

Ahora sí, ya vienen los cambios en el gabinete porque ya no hay de otra y quienes vayan de candidatos a diputados o senadores deberán dejar sus cargos actuales.



Obvio esta lista la preside el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, principal damnificado de la decisión de que el independiente José Antonio Meade fuera el candidato presidencial del PRI.



Seguro de su fuerza en la entidad que gobernó, Osorio Chong plantea que no necesita ser candidato plurinominal al Senado, sino que puede llegar como de mayoría y lo que espera es ser el coordinador de la bancada en el Senado, cargo que también podría pelear Aurelio Nuño.



El lugar de Osorio Chong será ocupado por el titular del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.



Otra candidatura que parecía obligada es la de la diputada Sylvana Beltrones ahora como senadora, pero la detención de Alejandro Gutiérrez, quien presuntamente operó en un desvío de recursos públicos hacia campañas del PRI en 2016, le impacta directamente, a tal grado que Manlio Fabio Beltrones prefirió ampararse.



Otro que dejará el cargo para irse a una candidatura es el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, quien sin duda requerirá del fuero si pierde el PRI, ya que es uno de los hombres más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto.



José Reyes Baeza, director del ISSSTE y exgobernador de Chihuahua es otro de los que dejarán el cargo, por cierto, es cercano al secretario de Gobernación.



Eduardo Calzada, secretario de Agricultura, también busca una senaduría y el PRI tendrá que apoyar a Jorge Carlos Ramírez Marín o a Pablo Gamboa, quienes eran dos fuertes precandidatos a Yucatán y quedaron fuera de esa contienda.



De estas definiciones dependerá el posible triunfo del PRI, ya que si no pacta con los políticos que salieron dañados, puede tener una guerra interna.



SIN VERGÜENZA

Todavía no están listas las candidaturas para este 2018 en que se elegirán más de tres mil cargos y ya hemos visto nombres que son impresentables.



Por suerte, ayer, uno de los más controvertidos, Ángel Aguirre retiró su precandidatura a la diputación federal por el distrito 8, con sede en la ciudad de Ayutla de los Libres.



Renunció al gobierno después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que los padres de los muchachos le impidieron iniciar su campaña el pasado 28 de diciembre; a lo mejor pensó que por ser el Día de los Inocentes podrían olvidarlo.



Además el 13 de septiembre de 2013 no se dio aviso a la población de la fuerza que tendría la tormenta tropical Manuel al impactar en Guerrero, porque el gobernador estaba de fiesta.



Guerrero fue el más afectado por el paso de la tormenta que dejó a miles de personas desamparadas en varios municipios y a más de 40 mil turistas varados en Acapulco.



Ahora tenemos a otro gran personaje en busca de la candidatura a la presidencia municipal de Morelia, Fausto Vallejo, quien ya fue gobernador de Michoacán y dejó el cargo por problemas de salud; en su lugar quedó como interino Jesús Reyna, quien fue detenido el 4 de abril del 2014 luego de que apareciera en un video con Servando Gómez Martínez La Tuta, líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios.



Lo más grave es que en julio de 2014, su hijo Rodrigo Vallejo fue detenido por sus posibles nexos con Los Caballeros Templarios. Luego de pagar una fianza fue liberado.



Además, entre los candidatos impresentables están Greg Sánchez, de Quintana Roo, quien también fue detenido en su momento; Francisco Chíguil, quien renunció por el caso News Divine, y Víctor Hugo Romo, quien ha sido acusado de actos de corrupción cuando fue delegado en Miguel Hidalgo.



Twitter: @ginamorettc



También te puede interesar:

Bancarización para evitar robos

Hasta ayer, 80 independientes

¡Exigimos respuesta!