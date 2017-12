Ahued da pelea a Barrales en la CDMX

1

Hasta hace unas semanas las dirigencias integrantes de la coalición Por México al Frente, conformada por los partidos Acción Nacional, de Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, no tenían duda de que la entonces dirigente nacional del sol azteca, Alejandra Barrales Magdaleno, también senadora, reunía el perfil para ser punta de lanza en la contienda electoral citadina, bajo el cobijo frentista.



Fue una breve reunión que sostuvieron Ricardo Anaya y Miguel Ángel Mancera, en las oficinas de este último, en la que al segundo se le habría comunicado la decisión de que no sería el candidato presidencial, sustentada ésta en la fuerza política que a nivel nacional representa el panismo, por lo que al jefe de Gobierno citadino no le quedó más que aceptar y hacerse a un lado sin romper los objetivos del Frente, no sin antes asegurar que por esa fórmula de unión de fuerzas al PRD le correspondería nombrar al abanderado que enfrentaría a quien hasta ahora encabeza las preferencias rumbo a la elección de 2018, a la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum.



Después del desaire a MAM, el nombre de Alejandra Barrales pasó a un segundo término en el proyecto mancerista, pues se consideró que hubo muy poco apoyo y en lugar de pelear a lado del perredismo, se dejó seducir por el canto de las sirenas azules, que le aseguraban la candidatura por la jefatura de la Ciudad de México desde el mismo Frente.



El poco apoyo que Barrales dio a las aspiraciones de MAM, se interpretó como una traición y, a manera de control de daños, la reacción no se hizo esperar; de inmediato saltaron a la palestra los nombres de Armando Ahued y Salomón Chertorivski, secretarios de Salud y de Desarrollo Económico, respectivamente, para disputar la candidatura que a base de spots se había forjado la exlíder de las aeromozas.



Alejandra no sólo ya no es la preferida del jefe de Gobierno capitalino, sino que desde la dirigencia nacional del PRD, que ahora encabeza Manuel Granados Covarrubias, quien fuera consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México, los esfuerzos están encaminados a remontar la delantera que Barrales Magdaleno le lleva a los aspirantes Ahued y Chertorivski, lo que en principio parece imposible por el bombardeo promocional que meses antes desplegó a su favor la exdirigente perredista.



Difícil, pero no imposible, dicen quienes han salido a las calles de la ciudad para dar a conocer a los otros dos aspirantes, actividad proselitista en la que muy pronto ha empezado a despuntar el exencargado del sistema de salud de los habitantes capitalinos, Armando Ahued, a quien poco se le conoce en las lides de la política, pero que, a sus espaldas, carga toda una trayectoria como servidor público, y sólo por mencionar un ejemplo: durante dos periodos consecutivos fue titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el primero con Marcelo Ebrard, y después con Miguel Ángel Mancera.



Ahued renunció para poder aspirar a la candidatura a nombre de la coalición partidista Por México al Frente, y de inmediato los capitalinos asociaron su nombre con programas exitosos de atención ciudadana, como es el caso de Médico en tu Casa o Médico en tu Chamba que, en términos generales, tienen la aceptación de los capitalinos y seguramente ayudarán a catapultar la imagen de este personaje, quien, por cierto, no es militante de partido político alguno y ese perfil ciudadano es lo que hoy lo tiene al tú por tú con la perredista de cepa, Alejandra Barrales.



Sobra decir que la lucha que hoy se libra al interior del PRD capitalino es por la candidatura para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y aunque Ahued y Chertorivski tienen el pulso de la necesidades citadinas, así como propuestas de solución y atención a las demandas ciudadanas, como para dar la pelea, primero a Barrales y luego contra Claudia Shainbaum, es probable que el intento del PRD sólo quede en eso, pues siempre que han ido a un proceso electoral interno, su fiesta no siempre termina en buenos términos, y así pues nomás no se puede. Pero de que a pesar de ese escenario Armando Ahued dará la pelea, nadie lo duda.

