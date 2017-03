¿A qué viene el CEO del gigante mundial de la cerveza?

1

Usted recordará que hace poco más de un año entró en vigor la Ley de Transición Energética, con la cual 35 por ciento de la electricidad que se genere en México deberá de provenir de energías renovables en 2035. En este contexto, le contamos que la próxima semana estará en México Carlos Brito, CEO del gigante mundial de la cerveza AB InBev, dueña a su vez de Grupo Modelo. ¿A qué viene? El ejecutivo estará en la CDMX para presentar su plan global de transición al consumo de energía eléctrica renovable de toda la compañía.



Nos explicaron que la decisión de hacer el anuncio en México se debe a que su filial Grupo Modelo, que comercializa marcas de cerveza como Victoria y Corona, será el parteaguas en esta transición al establecer un acuerdo con la española Iberdrola para abrir una planta de energía eólica en Puebla.



Con ese complejo proveerá de electricidad a una parte de sus operaciones en el país, donde tiene aproximadamente 56 por ciento del mercado.



En su reporte anual de 2016, AB InBev señala su compromiso para aumentar significativamente el uso de energías renovables en cervecerías y operaciones verticales y así reducir las emisiones de carbono a largo plazo.



Ejecutivos de Modelo habían adelantado a EL FINANCIERO que estructuraban un plan para utilizar fuentes de bajo costo como el gas natural y la cogeneración con vapor, así como eólicas, biogás y el bagazo que produce la malta de la cerveza. Nos dicen que en el anuncio del próximo martes también estarán presentes Enrique Alba, director de Iberdrola México, y Mauricio Leyva, CEO de Grupo Modelo. ¿Ya reservó el día?



DESPEJA DUDAS INTERACCIONES

En este espacio ayer le contábamos que seis de cada 10 ejecutivos de empresas consultados por KPMG creen que la economía de México empeorará en 2017, comparado con un año antes. Incluso algunos expertos consideran que el alza de las tasas de interés podría elevar la cartera vencida de la banca en el primer trimestre del año, incluidos los créditos que otorga a los gobiernos estatales y municipales. Como usted sabe, Interacciones es una de las instituciones que más presta a los tres niveles de gobierno, por lo que algunos inversionistas han mostrado nerviosismo por el riesgo que podría enfrentar en los créditos a gobiernos como los de Sonora, Quintana Roo y Coahuila. Gerardo Salazar, director general de Banco Interacciones, despejó dudas al señalar que la exposición real de Interacciones es federal, no estatal o municipal, pues 94 por ciento del portafolio de crédito de la institución está garantizado con fondos federales, lo que implica una cartera vencida de cero por ciento. Por ciento, pese al entorno, Salazar y su equipo estiman que la cartera de crédito del banco puede crecer cerca de 20 por cierto este año. ¿Y la debilidad económica?



40 PARA LA BMV

Pese al entorno de menor crecimiento en México y el mundo, los fondos de inversión viven un buen momento en el país. Ejemplo de ello son las más de 40 empresas que están dentro de sus portafolios de inversión y que podrían acceder a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), según nos contó Alonso Díaz Etienne, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap). Conque se listara la mitad sería un gran logro, pues entre 2015 y 2016 no llegaron ni 10 nuevas historias a la Bolsa. Para que se dé una idea, empresas como Volaris y Hoteles City Express recibieron en su momento capital de los fondos de inversión y después accedieron a la BMV. La Amexcap, que se fundó en 2003 con sólo cuatro asociados, actualmente suma 110 integrantes que reúnen cerca de 45 mil millones de dólares de inversión, y de los cuales 20 mil millones están listos para ser invertidos. ¿Tienen alguna propuesta?



